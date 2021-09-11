Костевич не дебютирует за Рух в сентябре

Арендованный у киевского «Динамо» защитник Владимир Костевич все еще тренируется по индивидуальной программе и в сентябре вряд ли поможет своей новой команде.
Главный тренер львовян Леонид Кучук не включил 28-летнего игрока в заявку на матч 7-го тура УПЛ против «Зари».
«Желто-черные» занимают после шести туров 10-е место с семью очками.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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