Костевич не дебютирует за Рух в сентябре

Арендованный у киевского «Динамо» защитник Владимир Костевич все еще тренируется по индивидуальной программе и в сентябре вряд ли поможет своей новой команде.

Главный тренер львовян Леонид Кучук не включил 28-летнего игрока в заявку на матч 7-го тура УПЛ против «Зари».

«Желто-черные» занимают после шести туров 10-е место с семью очками.