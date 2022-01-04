В Динамо вернулся защитник, Карпаты под угрозой бана, поражение Свитолиной

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 января.
1. ФОТО Замена для Миколенко. Защитник вернулся в киевское Динамо. Владислав Дубинчак полтора года выступал за «Днепр-1» на правах аренды.
2. Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины. Сергей Палкин считает, что 16 клубов в УПЛ - это много.
3. Динамо получило предложение по Цитаишвили от Слована. Братиславский клуб предлагает 2 миллиона евро.
4. Украинский клуб под угрозой: УЕФА приготовил новый трансферный бан. «Карпатам» из Второй лиги могут запретить трансферную деятельность.
5. Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек. Алан Аусси последний год провел в «Торпедо-БелАЗ».
6. ОФИЦИАЛЬНО. Первое усиление для Шевы. Дженоа подписал защитника Янг Бойз. Сильван Хефти стал игроком «Дженоа».
7. Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира. Элина выиграла первый сет, но уступила Анастасии Гасановой.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал молдовского хавбека. Дмитрий Мандриченко продолжит карьеру в УПЛ.
9. Топ-10 самых дорогих трансферов украинских клубов: от Миколенко до Фреда. Шевченко здесь тоже есть.
10. Выхрист впервые побывал в нокдауне, но победил досрочно. Киладзе злился. Виктору есть, над чем работать.
Источник — Sport.ua
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