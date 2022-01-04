В Динамо вернулся защитник, Карпаты под угрозой бана, поражение Свитолиной

Главные новости за 3 января на Sport.ua

  • 04.01.2022 06:00
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В Динамо вернулся защитник, Карпаты под угрозой бана, поражение Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 января.

1. ФОТО Замена для Миколенко. Защитник вернулся в киевское Динамо. Владислав Дубинчак полтора года выступал за «Днепр-1» на правах аренды.

2. Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины. Сергей Палкин считает, что 16 клубов в УПЛ - это много.

3. Динамо получило предложение по Цитаишвили от Слована. Братиславский клуб предлагает 2 миллиона евро.

4. Украинский клуб под угрозой: УЕФА приготовил новый трансферный бан. «Карпатам» из Второй лиги могут запретить трансферную деятельность.

5. Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек. Алан Аусси последний год провел в «Торпедо-БелАЗ».

6. ОФИЦИАЛЬНО. Первое усиление для Шевы. Дженоа подписал защитника Янг Бойз. Сильван Хефти стал игроком «Дженоа».

7. Неудачный старт сезона. Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира. Элина выиграла первый сет, но уступила Анастасии Гасановой.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал молдовского хавбека. Дмитрий Мандриченко продолжит карьеру в УПЛ.

9. Топ-10 самых дорогих трансферов украинских клубов: от Миколенко до Фреда. Шевченко здесь тоже есть.

10. Выхрист впервые побывал в нокдауне, но победил досрочно. Киладзе злился. Виктору есть, над чем работать.

Источник — Sport.ua

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