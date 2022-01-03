Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины

Сергей Палкин считает, что 16 клубов в УПЛ - это много

  • 03.01.2022 10:20
  • 4017 просмотров
  • 35 комментариев
Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Украина и футбольные клубы УПЛ экономически не готовы к 16 командам в элите.

– В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?
– Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.

– Сейчас готовы?
– Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо». Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

– Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?
– Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 03.01.2022 10:59 (изменен)
    +9
    Теж мені господар чужих грошей. Йому 100лям бакінскіх видали, а вони нервового італьчшку запросили, що на останніх секундах пропускає від молдован.Про що говорити?Вбухані гроші,а вони ледь грають...Маріуполь, Львів, Минай,Верес-вишвернути; команди без СДЮШ і Інфраструктури.Нехай заходять Металіст, Кривбас,Оболонь, Суми, Волинь, Карпати, і т.д. Так сам Шахтар хоче клуби не які мають інфраструктуру, а ті, що голову звісять і голосуватимуть за те, що потрібно, наприкладза їхній телепул, маріонеточного президента УАФ, тощо. Ми ж, вболівальники не сліпі.
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 10:46
    +9
    Погодите Сергей ведь клубы Молдовы не имеют такой инфраструктуры как клубы Украины.
    Почему вы проигрываете им?
    Почему вы опять уходите от ответственности за провал в лч?
    Когда покупаются футболисты в Украину за 40 млн это значит сейчас нужен результат.
    Кстати я так и не увидел извинений у своих же болельщиков за провал в лч.
    Конечно будут вспоминать Динамо.
    Мне бы очень хотелось посмотреть на вас в такой же группе в лч.
    Чтобы расставить все точки над и.
    Я ж вижу что между строк опять виноват не шахтер а лига наша.
    Слушайте может хватит а?
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    axylinam
    axylinam, 03.01.2022 10:44
    +7
    У нас настолько низкий уровень чемпионата, что можно проводить и с 20 командами чемпионат если сделать 12-то уровень выше не станет-Палкин явно не ту профессию выбрал
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    ValeraValera
    online
    ValeraValera, 03.01.2022 11:04
    +6
    Не слушайте этого, непонятного менеджера! Просто никто и звать его никак! Просто пустое место!
    Уважаемый портал, не публикуйте его интервью, всё, что он говорит не имеет смысла!!!
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 10:48
    +6
    Вадим Кузьменко, 03.01.2022 10:42
    Сейчас набегут страна большая должно быть минимум 20 команд в вышке . О то что на футбол ходит по 100 человек и по ТВ ни кто не хочет платить так это мелочи
    Не надо 20.
    Но чтобы играли 16 но без всяких Минаев и им подобным.
    Очень хочется чтобы вернулись Карпаты Металист сохранилась Десна.
    Тот же со временем Тернополь, Сумы.
    Чтобы в каждом областном центре был классный клуб.
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 10:41
    +6
    Lion, 03.01.2022 10:39
    Смотри не зачхайся собственными соплями...
    Кошка Ростовская, извини что твоего кумира обидел
    Но кроме вашей шайки подвальной, мнение палкина никому не интересно
    Таки статейки разве что на Терриконе будут популярностью пользоваться
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 10:55
    +5
    ENJOY--, 03.01.2022 10:53
    "Мне бы очень хотелось посмотреть на вас в такой же группе в лч"..... посмотришь в этом году
    Ну да))).
    Главное чтобы опять был удачный рикошет в квалификации
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    Shuler81
    online
    Shuler81, 03.01.2022 10:36
    +5
    Всё должно делаться только для оного клуба, А то у Палкина на хлебушку не хватает.
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    ffff
    ffff, 03.01.2022 10:30
    +5
    Плохо Палкин следит за трансферами . Значит знает что Днепр-1 у них купил Пихаленка, а что у Десны купил Гуцуляка уже не слышал. Плохая работа видать у гендиректора, если клуб показывает в еврокубках плохие результаты.
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    alexderjav
    alexderjav, 03.01.2022 10:22
    +5
    Как связаны +2 клуба в УПЛ с провалом на еврокубках - ума не приложу.
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 10:52
    +3
    ENJOY--, 03.01.2022 10:50
    бла бла бла))
    Ну да.
    Для этого и созданы комментарии
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    Aleks04
    Aleks04, 03.01.2022 11:18
    +2
    ffff, 03.01.2022 10:30
    Плохо Палкин следит за трансферами . Значит знает что Днепр-1 у них купил Пихаленка, а что у Десны купил Гуцуляка уже не слышал. Плохая работа видать у гендиректора, если клуб показывает в еврокубках плохие результаты.
    Это точно, горе менеджер. А еще в позапрошлом году Днепр-1 купил Ди Франко из Карпат и Адамюка из Львова (в общей стоимости 800 тысяч €). Да и вообще не совсем объективен господин Палкин. Первая лига, тот же Кривбасс в этом сезоне выкупил контракт Хобленко. Но это трансферы на внутреннем рынке, а есть и внешний. Можно много таких примеров привести.
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 10:35 (изменен)
    +2
    Всем абсолютно начхать, что думает этот клоун
    Ясное дело что шахтеру было выгодно протащить фармы в шестёрку и катать с ними спектакли, но такого больше не будет, как бы Серёжа не ныл
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 11:29
    0
    Умник, 03.01.2022 11:22
    Нет я не превращаюсь в Хейтера.
    Просто люблю вспоминать былое.
    кто старое помянет - тому глаз вон... там лежит
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 11:22
    0
    ENJOY--, 03.01.2022 10:59
    а тебе какая разница?! жмет по прежнему?! давай ваш рикошет бельгийский вспомним?!
    не превращайся в галимого хейтера Шахтера.. тут таких достаточно
    Нет я не превращаюсь в Хейтера.
    Просто люблю вспоминать былое.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 10:38
    0
    alexderjav, 03.01.2022 10:22
    Как связаны +2 клуба в УПЛ с провалом на еврокубках - ума не приложу.
    Никак конечно
    Просто появился неприятный факт, благодаря которому можно сыграть на эмоциях
    С таким же успехом провал наших клубов в Еврокубках, можно было бы связать с тем, что во второй лиге Украины увеличили количество команд - вообще бредский бред, как и всегда от Серёжи
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    ffff
    ffff, 03.01.2022 10:33
    0
    joytok, 03.01.2022 10:26
    А ты приложи. Это на 4 игры в календаре больше. А у нас не Англия.
    А ты сам игры посчитай, где больше? В 16 или в 12 +(6+6)?
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 10:39
    -1
    ENJOY--, 03.01.2022 10:37
    Всем абсолютно начхать, что думает этот клоун - ты как нельзя лучше описал свой статус на этом сайте
    Так чего ты ползаешь за мной по всем веткам тогда , а безработное ?
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 11:27
    -2
    Умник, 03.01.2022 11:22
    Нет я не превращаюсь в Хейтера.
    Просто люблю вспоминать былое.
    спать на старых вымпелах?!)) дрожишь когда смотришь динамо в полуфинале ЛЧ 20-ти летней давности))!?
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 03.01.2022 10:42
    -2
    Сейчас набегут страна большая должно быть минимум 20 команд в вышке . О то что на футбол ходит по 100 человек и по ТВ ни кто не хочет платить так это мелочи
    Ссылка
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