Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Украина и футбольные клубы УПЛ экономически не готовы к 16 командам в элите.
– В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?
– Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.
– Сейчас готовы?
– Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо». Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.
– Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?
– Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Почему вы проигрываете им?
Почему вы опять уходите от ответственности за провал в лч?
Когда покупаются футболисты в Украину за 40 млн это значит сейчас нужен результат.
Кстати я так и не увидел извинений у своих же болельщиков за провал в лч.
Конечно будут вспоминать Динамо.
Мне бы очень хотелось посмотреть на вас в такой же группе в лч.
Чтобы расставить все точки над и.
Я ж вижу что между строк опять виноват не шахтер а лига наша.
Слушайте может хватит а?
Уважаемый портал, не публикуйте его интервью, всё, что он говорит не имеет смысла!!!
Но чтобы играли 16 но без всяких Минаев и им подобным.
Очень хочется чтобы вернулись Карпаты Металист сохранилась Десна.
Тот же со временем Тернополь, Сумы.
Чтобы в каждом областном центре был классный клуб.
Но кроме вашей шайки подвальной, мнение палкина никому не интересно
Таки статейки разве что на Терриконе будут популярностью пользоваться
Главное чтобы опять был удачный рикошет в квалификации
Для этого и созданы комментарии
Ясное дело что шахтеру было выгодно протащить фармы в шестёрку и катать с ними спектакли, но такого больше не будет, как бы Серёжа не ныл
Просто люблю вспоминать былое.
не превращайся в галимого хейтера Шахтера.. тут таких достаточно
Просто люблю вспоминать былое.
Просто появился неприятный факт, благодаря которому можно сыграть на эмоциях
С таким же успехом провал наших клубов в Еврокубках, можно было бы связать с тем, что во второй лиге Украины увеличили количество команд - вообще бредский бред, как и всегда от Серёжи
Просто люблю вспоминать былое.
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