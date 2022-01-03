Денег нет. В Шахтере рассказали об УПЛ и еврокубковом провале Украины

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что Украина и футбольные клубы УПЛ экономически не готовы к 16 командам в элите.

– В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?

– Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.

– Сейчас готовы?

– Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо». Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

– Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?

– Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.