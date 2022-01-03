Топ-10 самых дорогих трансферов украинских клубов: от Миколенко до Фреда

После перехода защитника Динамо и национальной сборной Украины Виталия Миколенко в Эвертон претерпела изменения историческая таблица исходящих трансферов и столичного клуба, и всего нашего клубного футбола. Миллионы, заплаченные ливерпульским клубом за молодого динамовца, позволили ему попасть в десятку самых дорогих украинских трансферов.

Кто еще там в соседях Виталия – читайте ниже.

10. Виталий МИКОЛЕНКО

Год: 2021

Откуда: Динамо

Куда: Эвертон

Сумма: 23 млн евро

Официально сумма, которую Эвертон уплатил Динамо пока не называлась, но по неофициальным данным с бонусами покупка 22-летнего украинца обойдется ирискам в 23 миллиона евро.

Переход левофлангового защитника Динамо и сборной Украины стал третьим самым дорогим трансфером в истории бело-синих - после переходов двух Андреев: Шевченко и Ярмоленко. В нашем топе Миколенко вытеснил из десятки своего одноклубника Драговича, который в 2016 году за 19 млн евро ушел в Байер.

Уход Виталия из Динамо стал достаточно неожиданным, поскольку и сам футболист, и руководство клуба не единожды констатировали о намерении сохранить статус-кво. Ранее были определенные слухи, отправляющие Виталия в Милан, но затем они утихли. Наверное, не в последнюю очередь из-за того, что Миколенко не удалось громко проявить себя на Евро-2020. Тем не менее, главного тренера Эвертона Бенитеса украинский защитник убедил. Наставник ирисок самолично инициировал этот трансфер. Будем надеяться, что у Миколенко сложится все хорошо в одной из самых сильных лиг мира.

9. Андрей ШЕВЧЕНКО

Год: 1999

Откуда: Динамо

Куда: Милан

Сумма: 24 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Переход лучшего в истории нашей Независимости футболиста, состоявшийся более двух десятков лет назад, все еще остается в топовой десятке наших лучших трансферов. Можно с уверенностью говорить, что если бы переход Шевы за бугор состоялся намного позже, он бы оценивался раза в два дороже. Но и тогда, в конце девяностых, те 24 миллиона выглядели фантастической суммой. Милан долго вел Андрея: было много просмотров – гласных и негласных, много консультаций.

Россонери не хотели брать кота в мешке, а хотели взять готового для основы футболиста. Именно такого – готового к самым высоким задачам – они и взяли. С Миланом Андрей выиграл все – как на итальянской арене, так и на международной. Венцом его миланской карьеры стал Золотой мяч - титул лучшего футболиста Европы. Скорее всего, Шевченко стал бы настоящей легендой Милана и побил бы бомбардирский рекорд Нордаля, если бы не поехал за длинным фунтом в Челси, где его ждало разочарование…

7-8. Андрей ЯРМОЛЕНКО

Год: 2017

Откуда: Динамо

Куда: Боруссия Д

Сумма: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на статус второго Шевченко, Ярмоленко очень долго запрягал в Динамо. Еще в 2004 году тогдашний тренер бело-синих Анатолий Демьяненко анонсировал появление в команде суперталанта из 130-го километра, но лишь в 2010-м о Ярмоленко заговорили на полный голос. Андрей попал в стартовый состав Динамо при Газзаеве. Несмотря на острую критику, российский специалист продолжал ставить Андрея в основу. Поначалу дела у Ярмолы шли не очень: вроде не особо техничный, не особо быстрый, да и не семижильный. Тем не менее, в начале десятых Ярмоленко стал одним из лучших футболистов Динамо и сборной Украины. А с началом войны против России и оттока легионеров – и вовсе лучшим.

Примерно с 2013-го ходили упорные слухи о заинтересованности персоной Ярмоленко многими топ-клубами. В частности, ПСЖ. Но, несмотря на желание Андрея перебраться за рубеж, руководство Динамо его не отпускало. Отпустило лишь в 2017-м, соблазнившись на 25 миллионов евро, в спешном порядке предложенных внезапно разбогатевшей на продаже Дембеле Боруссией.

7-8. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Год: 2009

Откуда: Шахтер

Куда: Барселона

Сумма: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень интересный переход. Если не сказать больше. В 2009-м, когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, Чигринский был одним из лидеров донецкой команды. Дмитрий цементировал оборону, а еще обладал отменной первой передачей. Причем – сразу на несколько десятков метров. Именно это его качество, а еще – лидерские характеристики (Дмитрий долгое время был капитаном горняков, одним из авторитетов в раздевалке) - и подкупило тогдашнего главного тренера Барселоны Гвардиолу, ищущего себе в команду квалифицированного центрбека.

За Чигринского Барса отвалила тогда рекордные для украинского футбола 25 миллионов евро. Но заиграть в столице Каталонии защитник не сумел. И спустя всего год он вернулся в Шахтер, подешевев на десять миллионов.

6. Генрих МХИТАРЯН

Год: 2013

Откуда: Шахтер

Куда: Боруссия Д

Сумма: 27,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно Генриха тогдашний тренер горняков Мирча Луческу впоследствии назовет самым талантливым из всех своих подопечных, когда-либо работавших под его руководством в оранжево-черной команде. Армянский полузащитник мог сыграть практически на любой позиции в полузащите. Да и на острие атаки. В свой последний сезон в Шахтере Мхитарян забил 25 мячей: этот бомбардирский рекорд в УПЛ не побит до сих пор.

Генрих получил сразу несколько предложений от зарубежных клубов, но наиболее настойчивой оказалась дортмундская Боруссия, убедившая и самого игрока, и руководство горняков в необходимости трансфера.

5. Дуглас КОСТА

Год: 2015

Откуда: Шахтер

Куда: Бавария

Сумма: 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодого и очень перспективного бразильского полузащитника горняки приобрели у Гремио за шесть миллионов евро. Очень неплохие на то время деньги. Особенно есть учесть юный возраст Косты. Однако фактически сразу же, без раскачки на адаптацию, Дуглас продемонстрировал, что Шахтер на его трансфере как минимум не прогадал. Парень сходу влился в основной состав команды, стал железным игроком стартового состава. Настоящий кудесник мяча - с филигранной техникой, отличным ударом, хорошим видением поля плюс – реактивная скорость. За донецкую команду отыграл пять сезонов, после чего засобирался в Европу. Предложение Баварии оказалось самым выгодным и для футболиста, и для клуба.

4. ВИЛЛИАН

Год: 2013

Откуда: Шахтер

Куда: Анжи

Сумма: 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

За этого парня Шахтер отвалил бразильскому Коринтиансу сразу 14 миллионов евро – сумму не маленькую, мягко говоря. И так получилось, что не сразу юркий и техничный вингер оправдал эти деньги. Некоторое время ему понадобилось на акклиматизацию к новым условиям. Луческу весьма осторожно и бережно подпускал игрока к основе. Но когда бразилец по-настоящему влился в коллектив, стало понятно, что это настоящий бриллиант. Техника, удар, скорость – все было при нем.

Спустя два сезона многие топ-клубы континента хотели ангажировать Виллиана, но Шахтер проявлял недюжинную выдержку. Не устояли горняки лишь под напором дагестанского Анжи, который в то время стремительно наращивал мышцы. Однако футбольный проект в Махачкале приказал долго жить уже спустя полгода, после чего Виллиан отправился в Челси.

3. ФЕРНАНДИНЬО

Год: 2013

Откуда: Шахтер

Куда: Манчестер Сити

Сумма: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из немногих бразильцев Шахтера, кто не ныл и не просился на Запад. Команде из Донецка Ферна отдал восемь лет. За эти годы он вырос в настоящего мастера, хозяина центра поля, непререкаемого авторитета и лидера, капитана команды. Умел и чужие атаки разрушать, и свои начинать. Немало (как для игрока его амплуа) забивал. Время от времени Шахтер получал хорошие предложения по Фернандиньо, но не хотел отпускать полузащитника, считая его одним из столпов команды. Однако перед 40 миллионами МанСити дончане не устояли. Да и сам бразилец после стольких лет в лагере горняков захотел сменить обстановку. Примечательно, что и на Этихаде Фернандиньо стал и системообразующим футболистом, и любимцем тамошней публики.

2. Алекс ТЕЙШЕЙРА

Год: 2016

Откуда: Шахтер

Куда: Цзянсу Сунин

Сумма: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Пришел в донецкую команду одновременно с Дугласом Костой. Но, в отличие от своего коллеги, раскрывался дольше. Хотя за него горняки заплатили на два миллиона больше. Долгое время Луческу пробовал Тейшейру на флангах полузащиты. Однако по-настоящему раскрылся этот игрок на позиции центрального полузащитника, разыгрывающего. Тем не менее, Алекс успевал и голы клепать регулярно. В свой последний сезон в УПЛ на его счету 22 забитых мяча. Он имел все основания для того, чтобы побить бомбардирский рекорд Мхитаряна, но не успел: был продан.

Долгое время приоритетным направлением для Тейшейры называлась АПЛ и конкретно Ливерпуль, но в итоге бразилец отбыл в Китай. Деньги решают все - это именно наш случай. Клубы из Западной Европы не могли предложить требуемую Шахтером сумму за Тейшейру. А вот Цзянсу смог.

1. ФРЕД

Год: 2018

Откуда: Шахтер

Куда: Манчестер Юнайтед

Сумма: 59 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот бразилец, как и Дуглас Коста, провел в составе горняков пять сезонов. И за это время сумел очень хорошо себя зарекомендовать. Причем как на внутренней арене, так и на международной. По уровню его влияния на игру горняков Фред может сравниться, разве что, с Фернандиньо. Эти двое, кстати, очень похожи и по амплуа, и по роли на футбольном поле и в раздевалке. Заслуга Фреда в выходе команды Паулу Фонсеки в весеннюю стадию Лиги чемпионов – огромнейшая. Удержать бразильца дончане не могли – он реально перерос уровень и команды, и нашего чемпионата. А коль так, то Шахтер решил его продать на гребне волны. То есть подороже.

Предложение МанЮнайтед оказалось самым жирным. До сих пор трансфер Фреда в МЮ считается самым дорогим исходящим трансфером и в истории Шахтера, и в истории всего украинского клубного футбола.

Текст: meta.ua/sport/