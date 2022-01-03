Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек

20-летний центральный защитник Алан Аусси, который последний год отыграл на правах аренды в Беларуси за «Торпедо-БелАЗ», вернулся в расположение киевского «Динамо».

За «Торпедо-БелАЗ» Аусси провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 ассистом.

В минувшем году Аусси, который имеет украинское гражданство и выступал за юношеские команды страны, рассказывал, что ему предлагали играть за национальную сборную Сирии.

Отметим, что в свое время Аусси называли одним из главных талантов академии «Шахтера», а интерес к нему в 15-летнем возрасте проявляла «Барселона». В «Динамо» Алан перешел в начале 2018 года.