Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек

20-летний центральный защитник Алан Аусси, который последний год отыграл на правах аренды в Беларуси за «Торпедо-БелАЗ», вернулся в расположение киевского «Динамо».
За «Торпедо-БелАЗ» Аусси провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 ассистом.
В минувшем году Аусси, который имеет украинское гражданство и выступал за юношеские команды страны, рассказывал, что ему предлагали играть за национальную сборную Сирии.
Отметим, что в свое время Аусси называли одним из главных талантов академии «Шахтера», а интерес к нему в 15-летнем возрасте проявляла «Барселона». В «Динамо» Алан перешел в начале 2018 года.
Источник — ФК Торпедо-БелАЗ
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