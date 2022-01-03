Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек

Алан Аусси последний год провел в «Торпедо-БелАЗ»

  • 03.01.2022 19:08
  • 4465 просмотров
  • 12 комментариев
Получит шанс от Луческу? В Динамо из Беларуси вернулся молодой центрбек
© ФК Торпедо-БелАЗ. Алан Аусси

20-летний центральный защитник Алан Аусси, который последний год отыграл на правах аренды в Беларуси за «Торпедо-БелАЗ», вернулся в расположение киевского «Динамо».

За «Торпедо-БелАЗ» Аусси провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 1 ассистом.

В минувшем году Аусси, который имеет украинское гражданство и выступал за юношеские команды страны, рассказывал, что ему предлагали играть за национальную сборную Сирии.

Отметим, что в свое время Аусси называли одним из главных талантов академии «Шахтера», а интерес к нему в 15-летнем возрасте проявляла «Барселона». В «Динамо» Алан перешел в начале 2018 года.

Источник — ФК Торпедо-БелАЗ

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 03.01.2022 19:28
    +2
    28 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.01.2022 20:10
    +1
    Face Control, 03.01.2022 20:06
    Им не привыкать всё донашивать за Шахтёром.
    Олег, ты бы промолчал на счет "донашивать", это как раз ваша фишка
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 03.01.2022 20:34
    0
    L.F.C., 03.01.2022 19:42
    Коваленко 600к сейчас в команде с душком это ваш уровень
    Коваленко 3,5 млн. Или ты о чем? Этот 200 тысяч, цитиашвили 1 млн. Трансфермаркт. Коваленко в серии а играет. Какая команда с душком? У нее тоже место что и у евертона. Команды с душком куда злыхались миколу. Что очевидно просто отмыв бабла. Смешно думать что кто-то отдаст за него такие деньги
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 03.01.2022 20:33
    0
    Face Control, 03.01.2022 20:23
    Ваша, не стесняйся.
    Ладно Олег, не будем спорить, мы с тобой знаем что это без толку, да и не суть
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 03.01.2022 19:56
    0
    FunnyCat___, 03.01.2022 19:28
    Не хотите его за 10 чку купить ? Он как Марлон приблизительно по уровню, чуть менее опытный
    ДеДзербі любить шоколадних "продюсувати" ....
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 03.01.2022 19:28
    0
    Face Control, 03.01.2022 19:14
    Уровень.
    Не хотите его за 10 чку купить ? Он как Марлон приблизительно по уровню, чуть менее опытный
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 03.01.2022 19:42
    -1
    Face Control, 03.01.2022 19:32
    Это ваш «уровень», уровень автобусников кипрских.
    Коваленко 600к сейчас в команде с душком это ваш уровень
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 19:14
    -1
    Уровень.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 20:23
    -2
    Алексей Голяченко, 03.01.2022 20:10
    Олег, ты бы промолчал на счет "донашивать", это как раз ваша фишка
    Ваша, не стесняйся.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 20:06
    -3
    Cartman, 03.01.2022 19:53
    Уровень подбирать за Шахтером,
    Им не привыкать всё донашивать за Шахтёром.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 19:32
    -4
    FunnyCat___, 03.01.2022 19:28
    Не хотите его за 10 чку купить ? Он как Марлон приблизительно по уровню, чуть менее опытный
    Это ваш «уровень», уровень автобусников кипрских.
    Ссылка
    Cartman
    online
    Cartman, 03.01.2022 19:53
    -5
    Face Control, 03.01.2022 19:14
    Уровень.
    Уровень подбирать за Шахтером,
    Ссылка
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