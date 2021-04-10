В жизни всякое бывает. Защитника Динамо приглашают играть за сборную Сирии

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Алан Аусси, арендованный у киевского «Динамо», подтвердил, что получал предложение выступать за сборную Сирии:

«Уже несколько раз предлагали принять гражданство Сирии. Еще до нового года первое предложение поступило. Контактируют со мной, моей семьей, можно сказать, настаивают. Очень хотят, чтобы я согласился.

Несмотря на то, что это родина моего отца, корни мои оттуда, я выступал за нашу молодежную сборную, за юношеские команды, капитаном был, награды выигрывал. Всегда под украинским флагом выступал. Это было моей целью, задачей и приоритетом – выступать за сборную Украины.

В любом случае, мне приятно, что есть интерес, есть предложение. Но сейчас ничего конкретного сказать не могу. В жизни всякое бывает. Все может развернуться неожиданно как для меня, так и для других».

Аусси родился в Украине в семье украинки и сирийца. Будучи воспитанником «Шахтера», в 2018 году перебрался в «Динамо». Провел 5 матчей за сборную Украины U-17, где был капитаном команды. Также сыграл 2 поединка за сборную Украины U-19.