Футболиста Динамо зовут в сборную Сирии

В активе Алана Аусси есть выступления за сборные Украины U-17 и U-19

  • 08.04.2021 16:15
  • 1809 просмотров
  • 2 комментария
Футболиста Динамо зовут в сборную Сирии
© ФК Топедо-БелАЗ. Алан Аусси

Федерация футбола Сирии заинтересована в приглашении 19-летнего защитника киевского «Динамо» Алана Аусси, выступающего на правах аренды за белорусское «Торпедо-БелАЗ», в национальную сборную страны.

Представители сирийской федерации уже контактировали по этому вопросу с УАФ и представителями игрока.

Аусси — сириец, родившийся в Украине (отец — сириец, мама — украинка). Защитник — воспитанник «Шахтера», из которого в 2018 году перебрался в киевское «Динамо», откуда на правах аренды перешел в чешский «Слован».

Минувшей осенью «Динамо» отправило Аусси в аренду в белорусское «Торпедо-БелАЗ». В составе жодинского клуба украинец выиграл бронзовые награды минувшего чемпионата, сыграв в шести матчах (пять из них он провел в стартовом составе) и в трех кубковых поединках (два — в старте). В нынешнем сезоне защитник сыграл все три матча за «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси.

В активе Аусси пять матчей за сборную Украины U-17, в составе которой он был капитаном команды. Также он сыграл в двух матчах за сборную U-19.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 08.04.2021 16:31
    0
    Это то чудо, которого в 14 «хотела» Барселона, и которое не осилило ни ШД, ни ДК 😂зато в самом Жодино три матча сыграл
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:22
    +1
    Перспектива играть за сбу думаю куда интереснее, если только не религиозные мотивы какие
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:22
    +1
    Перспектива играть за сбу думаю куда интереснее, если только не религиозные мотивы какие
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 08.04.2021 16:31
    0
    Это то чудо, которого в 14 «хотела» Барселона, и которое не осилило ни ШД, ни ДК 😂зато в самом Жодино три матча сыграл
    Ссылка
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