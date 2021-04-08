Футболиста Динамо зовут в сборную Сирии

Федерация футбола Сирии заинтересована в приглашении 19-летнего защитника киевского «Динамо» Алана Аусси, выступающего на правах аренды за белорусское «Торпедо-БелАЗ», в национальную сборную страны.

Представители сирийской федерации уже контактировали по этому вопросу с УАФ и представителями игрока.

Аусси — сириец, родившийся в Украине (отец — сириец, мама — украинка). Защитник — воспитанник «Шахтера», из которого в 2018 году перебрался в киевское «Динамо», откуда на правах аренды перешел в чешский «Слован».

Минувшей осенью «Динамо» отправило Аусси в аренду в белорусское «Торпедо-БелАЗ». В составе жодинского клуба украинец выиграл бронзовые награды минувшего чемпионата, сыграв в шести матчах (пять из них он провел в стартовом составе) и в трех кубковых поединках (два — в старте). В нынешнем сезоне защитник сыграл все три матча за «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси.

В активе Аусси пять матчей за сборную Украины U-17, в составе которой он был капитаном команды. Также он сыграл в двух матчах за сборную U-19.