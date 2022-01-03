Украинский клуб под угрозой: УЕФА приготовил новый трансферный бан

«Карпатам» из Второй лиги могут запретить трансферную деятельность

  • 03.01.2022 19:39
  • 3713 просмотров
  • 8 комментариев
Украинский клуб под угрозой: УЕФА приготовил новый трансферный бан
© ФК Карпаты Львов

Трансферный бан угрожает не только черниговской «Десне» за долги перед бывшим игроком, румыном Константином Диму, но и львовским «Карпатам».

В УЕФА собираются запретить трансферную деятельность лидеру группы «А» Второй лиги — «Карпатам», посчитав их правопреемником одноименной команды, выступавшей в минувшем сезоне и потерявшей «прописку» в ПФЛ Украины.

Однако нынешние «Карпаты», которым всего год, никакого отношения к тем «Карпатам» с их серьезными долгами не имеют. Поэтому во львовском клубе надеются, что в переписке с УЕФА УАФ сумеет доказать, что «Карпаты» под руководством Андрея Тлумака не являются правопреемником тех «Карпат», и о санкциях не может быть речи.

После 18-ти сыгранных туров «Карпаты» занимают первое место в группе А Второй лиги Украины, имея в активе 48 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 46-7.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 03.01.2022 20:14
    +4
    ALKOSruLKA, 03.01.2022 20:12
    ... афера з емблемою не вдалася ...Даремно Болотніков з апельсином бурю в стакані розводили... До речі, така ж історія чекає Дніпро-1... Єдиний, хто пішов чесним шляхом - Ярославський (реструктуризація боргів та їх повернення)...
    Ти дурне? Де ярік каже,що поверне борги?) Навпаки)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 03.01.2022 20:13
    +3
    Тоді чому мкг не банять?) Вони почали иціонують себе,як той мкг,а Карпати новий клуб...емблему їм передали ультрас.
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    GR-65
    GR-65, 03.01.2022 20:07
    +3
    axylinam, 03.01.2022 19:49
    Членоголовый президент думал надуть УЕФА
    Ярославский таки ж тоже пытается надуть.
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    dudigo78
    dudigo78, 03.01.2022 20:26
    +1
    ALKOSruLKA, 03.01.2022 20:12
    ... афера з емблемою не вдалася ...Даремно Болотніков з апельсином бурю в стакані розводили... До речі, така ж історія чекає Дніпро-1... Єдиний, хто пішов чесним шляхом - Ярославський (реструктуризація боргів та їх повернення)...
    Якраз Ярославський всіх послав далеко на три букви.
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 03.01.2022 19:57
    +1
    Тогда давайте запомним. Эти карпаты не имеют отношения к старым. Это заявляет сам клуб. Поэтому дальнейшее споры бессмысленны
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    axylinam
    axylinam, 03.01.2022 19:49
    +1
    Членоголовый президент думал надуть УЕФА
    Ссылка
    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 03.01.2022 19:48
    +1
    Похоже що з Десною можна прощатись якщо не цього сезону то на наступний так точно
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 03.01.2022 20:12
    -3
    ... афера з емблемою не вдалася ...Даремно Болотніков з апельсином бурю в стакані розводили... До речі, така ж історія чекає Дніпро-1... Єдиний, хто пішов чесним шляхом - Ярославський (реструктуризація боргів та їх повернення)...
    Ссылка
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