Украинский клуб под угрозой: УЕФА приготовил новый трансферный бан

Трансферный бан угрожает не только черниговской «Десне» за долги перед бывшим игроком, румыном Константином Диму, но и львовским «Карпатам».

В УЕФА собираются запретить трансферную деятельность лидеру группы «А» Второй лиги — «Карпатам», посчитав их правопреемником одноименной команды, выступавшей в минувшем сезоне и потерявшей «прописку» в ПФЛ Украины.

Однако нынешние «Карпаты», которым всего год, никакого отношения к тем «Карпатам» с их серьезными долгами не имеют. Поэтому во львовском клубе надеются, что в переписке с УЕФА УАФ сумеет доказать, что «Карпаты» под руководством Андрея Тлумака не являются правопреемником тех «Карпат», и о санкциях не может быть речи.

После 18-ти сыгранных туров «Карпаты» занимают первое место в группе А Второй лиги Украины, имея в активе 48 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 46-7.