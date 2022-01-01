Шахтер близок к трансферу вингера Аякса, Гераскевич установил личный рекорд

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 декабря.

1. Давид Нерес согласен перейти в Шахтер, Аякс не прочь отпустить вингера. В январе украинский трансферный рынок может всколыхнуть топ-сделка.

2. 10 событий, которыми Украина может гордиться в 2021 году. Sport.ua выделяет наиболее значимые события уходящего спортивного года для нашей страны.

3. Гераскевич показал лучший результат в карьере на этапе Кубка мира. Владислав финишировал в топ-6 на соревнованиях в Латвии.

4. Динамо Бухарест откажется от идеи Луческу с арендованными игроками из Киева. В Румынии нацелены делать ставку на своих футболистов и тех, у кого есть паспорт ЕС.

5. Семь лет без Одессы и Украины. Где пропадал Роман Григорчук. Sport.ua – о длительном периоде работы украинского наставника за пределами родины.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал полноценным игроком Славии. Украинский защитник подписал контракт на 3 года.

7. Известный украинский дзюдоист Зантарая завершает карьеру. Тренер сборной считает, что Георгий оставил очень сильную команду спортсменов.

8. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко еще пару раз проиграет и все». Специалист считает, что украинскому тренеру не хватает нужных футболистов.

9. ФОТО. Фанаты Интера выступили против возвращения Лукаку в клуб. Ультрас чемпионов Италии вывесили красноречивый баннер.

10. Турне четырех трамплинов. Украинцы не прошли квалификацию в Гармише. Победил Маркус Айзенбихлер.