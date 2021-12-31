ФОТО. Фанаты Интера выступили против возвращения Лукаку в клуб

Ультрас чемпионов Италии вывесили красноречивый баннер

  • 31.12.2021 18:39
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ФОТО. Фанаты Интера выступили против возвращения Лукаку в клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку о желании вернуться в «Интер» не вызвали энтузиазма среди ультрас миланского клуба. Они вывесили баннер, адресованный Лукаку:

«Имеют значение не те, кто сбегают от дождя, а кто остается во время бури. Прощай, Ромелу».

Ранее наставник «Челси» Томас Тухель также заявил, что ему слова Лукаку не понравились.

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