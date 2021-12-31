Томас ТУХЕЛЬ: «Мне не нравятся слова Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слова Ромелу Лукаку о том, что он недоволен ситуацией в «Челси» и хочет вернуться в «Интер»:

«Буду честным: мне не нравятся эти слова, они создают ненужную шумиху вокруг команды, а она нам не нужна и не помогает. Мы поговорим с Ромелу по душам за закрытыми дверями. Я удивлен, потому что не вижу, чтобы он был несчастлив – скорее наоборот.

Нам нужно время, чтобы понять, что происходит с Ромелу, эти слова не отражают его ежедневное поведение. Лукаку – большой игрок, и точно знает, какой эффект могут создать его слова».