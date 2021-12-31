10 событий, которыми Украина может гордиться в 2021 году

В отличие от 2020 года, 2021-й был очень богат на спортивные события. В первую очередь это связано с переносом чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые были проведены в уходящем году, хоть и носили в официальном названии приставку -2020.
Далеко не все украинские спортсмены будут вспоминать свои выступления с улыбкой, поскольку многие неожиданно потерпели фиаско, как, например, саблистка Ольга Харлан. Но нашей стране уж точно есть чем и кем гордиться. Предлагаем вашему вниманию десять главных спортивных событий 2021 года для Украины.
1. Победа Жана Беленюка на Олимпиаде
Если на зимних Олимпийских играх для Украины даже одна добытая медаль считается успехом, то на летних украинцы традиционно выигрывают десятки медалей разных проб. В Токио наши соотечественники на бумаге могли бороться сразу за несколько золотых наград, но в итоге вершина покорилась только одному – Жану Беленюку.
Серебряный призер Рио-2016 мог вообще не поехать на соревнования в Японию. Как минимум из-за своей политической карьеры, ведь жизнь, можно сказать, уже очень неплохо сложилась. А еще, потому что очень хотел представлять Украину в Токио Семен Новиков, который стал чемпионом Европы 2020 года. И многие считали, что именно последнему надо дать шанс, поскольку он моложе, перспективнее и не отвлекается на депутатские дела.
Однако Беленюк решил ехать сам, и в случае фиаско рисковал оказаться под волной критики. Добавляла драматизма ситуации травма, которую Жан получил незадолго до соревнований и тщательно скрывал. Перед финальным поединком уверенность в своих силах переполняла украинца, он открыто заявил, что ни разу не проигрывал сопернику по финалу. И действительно, Беленюк схватку за золото у венгра Виктора Лоринца уверенно выиграл, завершив свое блестяжее выступление чемпионским гопаком.
2. Выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
Выступление сборной Украины по футболу в квалификации Евро-2020 заставило многих болельщиков поверить в то, что команда Андрея Шевченко способна на равных бороться с любой топ-сборной. И предпосылки к этому были, ведь в отборочной группе украинцы не просто заняли первое место, а оставили за спиной в том числе и на тот момент действующих чемпионов Европы – Португалию во главе с Криштиану Роналду.
Если бы не пандемия коронавируса, вероятно, с первым в истории выходом в плей-офф проблем не возникло бы. А лишний год ожидания привел к тому, что уверенность потеряли как сами игроки, которые неудачно начали отбор к Мундиалю-2022, так и их фанаты.
Поражение со счетом 2:3 от Нидерландов, когда украинцы сделали камбэк и едва не вырвали важнейшее очко, внушало оптимизм. Однако за ним последовали выстраданная победа над Северной Македонией (2:1) и минимальное поражение от Австрии (0:1) в заключительном туре.
Даже имея в активе три очка, сборная Украины претендовала на 1/8 финала, но все было в руках других команд. И фортуна улыбнулась подопечным Андрея Шевченко – победа Швеции над Польшей (3:2) не просто позволила скандинавцам занять первое место в группе, но и выйти в плей-офф именно на Украину, которую, похоже, мало кто воспринимал всерьез.
К счастью, команде Шевченко удалось победить Швецию и добиться исторического выхода в четвертьфинал. А дальше было разгромное поражение от Англии (0:4), которая впоследствии дошла до финала и проиграла там Италии лишь в серии пенальти. Путь украинской сборной получился непростым, но в целом выступление на турнире можно считать успешным.
3. Усик вернул в Украину пояса, которыми владел Владимир Кличко
После того, как в 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, защитил пояса от Тони Беллью и перешел в хевивейт, казалось, в его перспективы в элитном дивизионе верил только он сам. Эксперты в один голос называли Усика слишком маленьким и всячески смеялись со сравнений с легендарным Эвандером Холифилдом.
Но украинец со своей командой шел к цели напролом. Сначала в дебютном поединке без проблем победил американского ветерана Чазза Уизерспуна, а затем решением судей выиграл у британца Дерека Чисоры. Причем в бою с последним Александру в нескольких моментах, сложилось впечатление, с трудом удалось удержаться на ногах. И это еще больше добавило сомнений о конкурентоспособности Усика в супертяжелом весе.
Видимо, поединок Усика с Чисорой внимательно посмотрел и Энтони Джошуа, который достаточно неожиданно согласился на поединок с украинцем в сентябре уходящего года. Александр был андердогом, который вышел на стадион в Лондоне драться с местной звездой. Но уже в первом раунде многие скептики поверили в возможность успеха украинца.
Усик в присущем себе стиле много передвигался на ногах, ловко уворачивался от ударов соперника и сам точно пробивал навстречу, забирая раунд за раундом. В поздних раундах стало очевидно, что если судьи оценивают поединок адекватно, то победить Джошуа сможет уже лишь нокаутом.
Но в итоге намного ближе к тому, чтобы одержать досрочную победу, был Усик. В заключительной трехминутке он прижал соперника к канатам и начал избиение. Джошуа с трудом удержался на ногах, однако у судей не оставалось причин усомниться в победе Александра, который вернул в Украину пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которыми ранее владел Владимир Кличко.
Теперь нужно победить Джошуа в реванше, а затем забрать последний пояс – WBC, который сейчас красуется на еще одном обидчике Кличко-младшего – Тайсоне Фьюри. Усик уже входит в тройку лучших боксеров, независимо от дивизиона, и находится буквально в двух боях от того, чтобы переписать историю бокса.
4. Михаил Романчук стал двукратным призером Олимпиады
К Олимпиаде в Токио Михаил Романчук подходил в статусе одной из главных звезд плавания на дистанциях 800 и 1500 метров. В мае он выиграл две золотые медали на чемпионате Европы в Будапеште, а в предыдущие годы дважды становился вице-чемпионом мира на 1500-метровке.
Но конкуренция на Олимпийских играх зашкаливала, и реально претендовали на победу сразу несколько спортсменов. В предварительном заплыве на 800 метров Романчук установил олимпийский рекорд и новый рекорд Украины, став едва ли не фаворитом в финале.
Однако в борьбе за медали Романчук финишировал лишь третьим, добыв бронзу. Затем еще был шанс побороться за золото на той же 1500-метровке, но и там Михаилу немного не повезло, он пополнил свою копилку серебряной наградой. Сейчас пловцу 25 лет, и в Париже-2024 ему вполне может покориться медаль, которой не хватает для полного комплекта. Он уже мультимедалист Олимпиад, чем в нашей стране могут похвастаться очень немногие.
5. Юрий Захареев побил рекорд Василия Ломаченко
Поговаривают, будто любительский украинский бокс переживает непростые времена, поскольку на горизонте не видно тех, кто в будущем заменит Александра Усика и Василия Ломаченко на профессиональном ринге.
Добавило пессимизма в этом вопросе поражение нокаутом Александра Хижняка в финале Олимпиады, где он был явным фаворитом. К счастью, минувшей осенью появился свет в конце туннеля. 19-летний Юрий Захареев триумфовал на чемпионате мира в Белграде.
В весовой категории до 71 кг украинцу просто не было равных. Юрий стал самым молодым чемпионом мира в истории украинского бокса, побив на два года рекорд, ранее принадлежавший Василию Ломаченко. Пока о перехоже в профессионалы Захареев не думает, поскольку сначала хочет выиграть золото Олимпиады.
6. Амосов стал первым в истории Украины чемпионом Bellator
До уходящего года украинские бойцы не добивались больших успехов в самых престижных промоушенах смешанных единоборств. В июне своим шансом войти в историю воспользовался Ярослав Амосов. Украинец, подписавший контракт с Bellator еще в 2018 году, вышел на титульный бой и на турнире Bellator 260 выиграл чемпионский пояс в полусреднем весе.
Амосов отобрал титул у опытнейшего бразильца Дугласа Лимы, который выступает в Bellator уже на протяжении десяти лет. Бой продолжался все пять раундов, на протяжении которых Амосов доминировал, неоднократно делал тейкдауны и переводил соперника в партер, забирая раунд за раундом.
По ходу поединка Амосов получил небольшое рассечение, но это ничуть не сказалось на итоге встречи, и рефери единогласным решением присудили победу украинскому спортсмену.
7. Исторические медали синхронисток на Играх в Токио
На Олимпийских играх в Токио украинские синхронистки были одними из главных претенденток на медали, поскольку с последних чемпионатов мира по водным видам спорта непременно возвращались с наградами. Однако в этом виде спорта результаты формируют оценки судей, объективность которых часто подвергается сомнениям.
В артистическом плавании на Олимпиаде-2020 разыгрывалось два комплекта медалей – в соревнованиях дуэтов и групп. И в обоих случаях букмекеры еще до начала соревнований вешали золотые и серебряные награды на шее представительниц олимпийского комитета России и Китая. А вот в борьбе за бронзу ожидалась хоть и небольшая, но интрига. На них претендовали украинки и японки. Причем большинство экспертов предпочитали последние, аргументировав это в первую очередь тем, что служители Фемиды обычно «тянут за уши» хозяек соревнований.
Однако украинки своими идеальными выступлениями не дали судьям ни одного повода для низких оценок. Анастасия Савчук и Марта Федина стали бронзовыми призерками в дуэте, завоевав для Украины первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта. Затем наши «русалки» выиграли еще одну бронзу в групповых упражнениях. Вместе с Савчук и Фединой на пьедестал почета поднялись также Елизавета Яхно, Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник и Алина Шинкаренко.
8. Олимпийская бронза Элины Свитолиной
27-летняя украинка Элина Свитолина уже долгое время входит в когорту топовых теннисисток и является одной из главных претенденток на победу почти в каждом турнире, где участвует. Однако пройти путь к финалу на турнирах серии Grand Slam ей пока ни разу не удалось.
К Олимпиаде в Токио, которая была для Элины одной из главных целей на сезон, она подходила без больших триумфов. На тот момент у Свитолиной не было ни одного трофея в 2021 году, хотя раньше Элина в первой части сезона почти всегда выигрывала престижные турниры WTA.
Поддержка многомиллионной армии болельщиков со всего мира помогла Свитолиной выиграть в Токио четыре матча подряд и дойти до полуфинала. Еще одна победа гарантировала бы Элине как минимум серебряную награду, однако она не справилась с чешкой Маркетой Вондроушовой. Поэтому заключительный поединок в Токио проходил под лозунгом «либо пан, либо пропал».
Первый сет казахстанская спортсменка Елена Рыбакина выиграла у Свитолиной почти всухую. Но потом, когда многие были уверены в поражении украинки, она сделала камбек на тайбрейке во втором сете и перевела игру в решающую партию, где сумела дожать оппонентку. Бронзовая медаль Олимпиады стала главной победой Элины в сезоне, а также лучшим достижением в истории украинского тенниса на Олимпийских играх.
9. Украинки впервые в истории стали чемпионками мира по пляжному волейболу
Возможно, пляжный волейбол является далеко не самым популярным видом спорта, но при это он не ничем уступает другим в зрелищности. Особенно, если речь идет о женском пляжном волейболе. Так получилось, что лишь после 30-летия независимости Украины наши пляжницы сумели добиться первого весомого успеха.
18-летние Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира в возрастной категории до 21 года. Всего на чемпионате мира в Пхукете наши соотечественницы провели семь поединков. В матчах плей-офф украинки обыграли соперниц из Италии, России и Швейцарии.
В решающем поединке турнира Хмиль и Лазаренко одолели Даниэлу Альварес и Софию Гонсалес из Испании. Причем победа была добыта на характере: по ходу встречи Ангелина и Татьяна отыграли двойной матчбол в пользу испанок. Для женской сборной Украины U-21 это первое чемпионство в истории.
10. Выступление украинских паралимпийцев в Токио-2020
На Паралимпийских играх украинцы традиционно выступают намного лучше, чем их здоровые коллеги по спорту. Причин и предпосылок к этому довольно много, но все же факт остается фактом: из Токио-2020 наши паралимпийцы привезли 98 медалей, из них 24 являются золотыми.
Отдельно стоит отметить пловца Максима Крипака, которому удалось выиграть на минувшей Паралимпиаде 7 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. А по итогам Игр он стал самым титулованным спортсменом. Сейчас Крипаку всего лишь 26 лет, он способен успешно выступить как минимум на еще одной Паралимпиаде.
Денис Шаховец, Sport.ua
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