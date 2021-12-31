10 событий, которыми Украина может гордиться в 2021 году

В отличие от 2020 года, 2021-й был очень богат на спортивные события. В первую очередь это связано с переносом чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые были проведены в уходящем году, хоть и носили в официальном названии приставку -2020.

Далеко не все украинские спортсмены будут вспоминать свои выступления с улыбкой, поскольку многие неожиданно потерпели фиаско, как, например, саблистка Ольга Харлан. Но нашей стране уж точно есть чем и кем гордиться. Предлагаем вашему вниманию десять главных спортивных событий 2021 года для Украины.

1. Победа Жана Беленюка на Олимпиаде

Getty Images/Global Images Ukraine

Если на зимних Олимпийских играх для Украины даже одна добытая медаль считается успехом, то на летних украинцы традиционно выигрывают десятки медалей разных проб. В Токио наши соотечественники на бумаге могли бороться сразу за несколько золотых наград, но в итоге вершина покорилась только одному – Жану Беленюку.

Серебряный призер Рио-2016 мог вообще не поехать на соревнования в Японию. Как минимум из-за своей политической карьеры, ведь жизнь, можно сказать, уже очень неплохо сложилась. А еще, потому что очень хотел представлять Украину в Токио Семен Новиков, который стал чемпионом Европы 2020 года. И многие считали, что именно последнему надо дать шанс, поскольку он моложе, перспективнее и не отвлекается на депутатские дела.

Однако Беленюк решил ехать сам, и в случае фиаско рисковал оказаться под волной критики. Добавляла драматизма ситуации травма, которую Жан получил незадолго до соревнований и тщательно скрывал. Перед финальным поединком уверенность в своих силах переполняла украинца, он открыто заявил, что ни разу не проигрывал сопернику по финалу. И действительно, Беленюк схватку за золото у венгра Виктора Лоринца уверенно выиграл, завершив свое блестяжее выступление чемпионским гопаком.

2. Выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

Getty Images/Global Images Ukraine

Выступление сборной Украины по футболу в квалификации Евро-2020 заставило многих болельщиков поверить в то, что команда Андрея Шевченко способна на равных бороться с любой топ-сборной. И предпосылки к этому были, ведь в отборочной группе украинцы не просто заняли первое место, а оставили за спиной в том числе и на тот момент действующих чемпионов Европы – Португалию во главе с Криштиану Роналду.

Если бы не пандемия коронавируса, вероятно, с первым в истории выходом в плей-офф проблем не возникло бы. А лишний год ожидания привел к тому, что уверенность потеряли как сами игроки, которые неудачно начали отбор к Мундиалю-2022, так и их фанаты.

Поражение со счетом 2:3 от Нидерландов, когда украинцы сделали камбэк и едва не вырвали важнейшее очко, внушало оптимизм. Однако за ним последовали выстраданная победа над Северной Македонией (2:1) и минимальное поражение от Австрии (0:1) в заключительном туре.

Даже имея в активе три очка, сборная Украины претендовала на 1/8 финала, но все было в руках других команд. И фортуна улыбнулась подопечным Андрея Шевченко – победа Швеции над Польшей (3:2) не просто позволила скандинавцам занять первое место в группе, но и выйти в плей-офф именно на Украину, которую, похоже, мало кто воспринимал всерьез.

К счастью, команде Шевченко удалось победить Швецию и добиться исторического выхода в четвертьфинал. А дальше было разгромное поражение от Англии (0:4), которая впоследствии дошла до финала и проиграла там Италии лишь в серии пенальти. Путь украинской сборной получился непростым, но в целом выступление на турнире можно считать успешным.

3. Усик вернул в Украину пояса, которыми владел Владимир Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как в 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, защитил пояса от Тони Беллью и перешел в хевивейт, казалось, в его перспективы в элитном дивизионе верил только он сам. Эксперты в один голос называли Усика слишком маленьким и всячески смеялись со сравнений с легендарным Эвандером Холифилдом.

Но украинец со своей командой шел к цели напролом. Сначала в дебютном поединке без проблем победил американского ветерана Чазза Уизерспуна, а затем решением судей выиграл у британца Дерека Чисоры. Причем в бою с последним Александру в нескольких моментах, сложилось впечатление, с трудом удалось удержаться на ногах. И это еще больше добавило сомнений о конкурентоспособности Усика в супертяжелом весе.

Видимо, поединок Усика с Чисорой внимательно посмотрел и Энтони Джошуа, который достаточно неожиданно согласился на поединок с украинцем в сентябре уходящего года. Александр был андердогом, который вышел на стадион в Лондоне драться с местной звездой. Но уже в первом раунде многие скептики поверили в возможность успеха украинца.

Усик в присущем себе стиле много передвигался на ногах, ловко уворачивался от ударов соперника и сам точно пробивал навстречу, забирая раунд за раундом. В поздних раундах стало очевидно, что если судьи оценивают поединок адекватно, то победить Джошуа сможет уже лишь нокаутом.

Но в итоге намного ближе к тому, чтобы одержать досрочную победу, был Усик. В заключительной трехминутке он прижал соперника к канатам и начал избиение. Джошуа с трудом удержался на ногах, однако у судей не оставалось причин усомниться в победе Александра, который вернул в Украину пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которыми ранее владел Владимир Кличко.

Теперь нужно победить Джошуа в реванше, а затем забрать последний пояс – WBC, который сейчас красуется на еще одном обидчике Кличко-младшего – Тайсоне Фьюри. Усик уже входит в тройку лучших боксеров, независимо от дивизиона, и находится буквально в двух боях от того, чтобы переписать историю бокса.

4. Михаил Романчук стал двукратным призером Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine

К Олимпиаде в Токио Михаил Романчук подходил в статусе одной из главных звезд плавания на дистанциях 800 и 1500 метров. В мае он выиграл две золотые медали на чемпионате Европы в Будапеште, а в предыдущие годы дважды становился вице-чемпионом мира на 1500-метровке.

Но конкуренция на Олимпийских играх зашкаливала, и реально претендовали на победу сразу несколько спортсменов. В предварительном заплыве на 800 метров Романчук установил олимпийский рекорд и новый рекорд Украины, став едва ли не фаворитом в финале.

Однако в борьбе за медали Романчук финишировал лишь третьим, добыв бронзу. Затем еще был шанс побороться за золото на той же 1500-метровке, но и там Михаилу немного не повезло, он пополнил свою копилку серебряной наградой. Сейчас пловцу 25 лет, и в Париже-2024 ему вполне может покориться медаль, которой не хватает для полного комплекта. Он уже мультимедалист Олимпиад, чем в нашей стране могут похвастаться очень немногие.

5. Юрий Захареев побил рекорд Василия Ломаченко

fbu.org.ua

Поговаривают, будто любительский украинский бокс переживает непростые времена, поскольку на горизонте не видно тех, кто в будущем заменит Александра Усика и Василия Ломаченко на профессиональном ринге.

Добавило пессимизма в этом вопросе поражение нокаутом Александра Хижняка в финале Олимпиады, где он был явным фаворитом. К счастью, минувшей осенью появился свет в конце туннеля. 19-летний Юрий Захареев триумфовал на чемпионате мира в Белграде.

В весовой категории до 71 кг украинцу просто не было равных. Юрий стал самым молодым чемпионом мира в истории украинского бокса, побив на два года рекорд, ранее принадлежавший Василию Ломаченко. Пока о перехоже в профессионалы Захареев не думает, поскольку сначала хочет выиграть золото Олимпиады.

6. Амосов стал первым в истории Украины чемпионом Bellator

Bellator

До уходящего года украинские бойцы не добивались больших успехов в самых престижных промоушенах смешанных единоборств. В июне своим шансом войти в историю воспользовался Ярослав Амосов. Украинец, подписавший контракт с Bellator еще в 2018 году, вышел на титульный бой и на турнире Bellator 260 выиграл чемпионский пояс в полусреднем весе.

Амосов отобрал титул у опытнейшего бразильца Дугласа Лимы, который выступает в Bellator уже на протяжении десяти лет. Бой продолжался все пять раундов, на протяжении которых Амосов доминировал, неоднократно делал тейкдауны и переводил соперника в партер, забирая раунд за раундом.

По ходу поединка Амосов получил небольшое рассечение, но это ничуть не сказалось на итоге встречи, и рефери единогласным решением присудили победу украинскому спортсмену.

7. Исторические медали синхронисток на Играх в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпийских играх в Токио украинские синхронистки были одними из главных претенденток на медали, поскольку с последних чемпионатов мира по водным видам спорта непременно возвращались с наградами. Однако в этом виде спорта результаты формируют оценки судей, объективность которых часто подвергается сомнениям.

В артистическом плавании на Олимпиаде-2020 разыгрывалось два комплекта медалей – в соревнованиях дуэтов и групп. И в обоих случаях букмекеры еще до начала соревнований вешали золотые и серебряные награды на шее представительниц олимпийского комитета России и Китая. А вот в борьбе за бронзу ожидалась хоть и небольшая, но интрига. На них претендовали украинки и японки. Причем большинство экспертов предпочитали последние, аргументировав это в первую очередь тем, что служители Фемиды обычно «тянут за уши» хозяек соревнований.

Однако украинки своими идеальными выступлениями не дали судьям ни одного повода для низких оценок. Анастасия Савчук и Марта Федина стали бронзовыми призерками в дуэте, завоевав для Украины первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта. Затем наши «русалки» выиграли еще одну бронзу в групповых упражнениях. Вместе с Савчук и Фединой на пьедестал почета поднялись также Елизавета Яхно, Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник и Алина Шинкаренко.

8. Олимпийская бронза Элины Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летняя украинка Элина Свитолина уже долгое время входит в когорту топовых теннисисток и является одной из главных претенденток на победу почти в каждом турнире, где участвует. Однако пройти путь к финалу на турнирах серии Grand Slam ей пока ни разу не удалось.

К Олимпиаде в Токио, которая была для Элины одной из главных целей на сезон, она подходила без больших триумфов. На тот момент у Свитолиной не было ни одного трофея в 2021 году, хотя раньше Элина в первой части сезона почти всегда выигрывала престижные турниры WTA.

Поддержка многомиллионной армии болельщиков со всего мира помогла Свитолиной выиграть в Токио четыре матча подряд и дойти до полуфинала. Еще одна победа гарантировала бы Элине как минимум серебряную награду, однако она не справилась с чешкой Маркетой Вондроушовой. Поэтому заключительный поединок в Токио проходил под лозунгом «либо пан, либо пропал».

Первый сет казахстанская спортсменка Елена Рыбакина выиграла у Свитолиной почти всухую. Но потом, когда многие были уверены в поражении украинки, она сделала камбек на тайбрейке во втором сете и перевела игру в решающую партию, где сумела дожать оппонентку. Бронзовая медаль Олимпиады стала главной победой Элины в сезоне, а также лучшим достижением в истории украинского тенниса на Олимпийских играх.

9. Украинки впервые в истории стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Volleyballworld.com

Возможно, пляжный волейбол является далеко не самым популярным видом спорта, но при это он не ничем уступает другим в зрелищности. Особенно, если речь идет о женском пляжном волейболе. Так получилось, что лишь после 30-летия независимости Украины наши пляжницы сумели добиться первого весомого успеха.

18-летние Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира в возрастной категории до 21 года. Всего на чемпионате мира в Пхукете наши соотечественницы провели семь поединков. В матчах плей-офф украинки обыграли соперниц из Италии, России и Швейцарии.

В решающем поединке турнира Хмиль и Лазаренко одолели Даниэлу Альварес и Софию Гонсалес из Испании. Причем победа была добыта на характере: по ходу встречи Ангелина и Татьяна отыграли двойной матчбол в пользу испанок. Для женской сборной Украины U-21 это первое чемпионство в истории.

10. Выступление украинских паралимпийцев в Токио-2020

Getty Images/Global Images Ukraine

На Паралимпийских играх украинцы традиционно выступают намного лучше, чем их здоровые коллеги по спорту. Причин и предпосылок к этому довольно много, но все же факт остается фактом: из Токио-2020 наши паралимпийцы привезли 98 медалей, из них 24 являются золотыми.

Отдельно стоит отметить пловца Максима Крипака, которому удалось выиграть на минувшей Паралимпиаде 7 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. А по итогам Игр он стал самым титулованным спортсменом. Сейчас Крипаку всего лишь 26 лет, он способен успешно выступить как минимум на еще одной Паралимпиаде.