Семь лет без Одессы и Украины. Где пропадал Роман Григорчук

Sport.ua – о длительном периоде работы украинского наставника за пределами родины

  • 31.12.2021 19:26
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Семь лет без Одессы и Украины. Где пропадал Роман Григорчук
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наконец-то это произошло официально – Роман Григорчук вернулся на пост главного тренера одесского «Черноморца». Контракт с 56-летним специалистом подписан на три сезона, в течение которых новый-старый наставник попытается вновь сделать из «моряков» одну из сильнейших команд УПЛ, которая будет способна, как раньше, «пошуметь» в еврокубках.

Будем откровенны: после ухода Григорчука «Черноморец» переживал не лучшие времена в своей истории. Конечно, виной тому, прежде всего, стали экономические трудности у владельца клуба Леонида Климова, но сейчас, похоже, худшее для «моряков» уже позади. В одесский клуб заходит новая команда менеджмента, происходит плавный процесс смены собственника, а потому логично, что и главного тренера первой команды было принято решение тоже сменить. Юрий Мороз, который провел в Одессе первую часть нынешнего сезона, вместе с многочисленными арендованными игроками «Динамо», так и не смог сделать «моряков» силой, с которой бы считались большинство команд УПЛ. Теперь эта задача перекладывается на плечи Романа Григорчука, отсутствовавшего в украинском футболе с декабря 2014-го…

Где же был все это время Григорчук и каких успехов добился? Попробуем подытожить…

ГАБАЛА: 2015-2018

В конце 2014 года стало понятно, что пути «Черноморца» и Романа Григорчука расходятся. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, а уже через несколько дней украинский тренер возглавил азербайджанскую «Габалу». Поехать в отнюдь не самый сильный футбольный чемпионат Григорчука вынудил не только финансовый фактор, но и реальные амбиции руководства. «Габала» метила в лидеры азербайджанского футбола, а еще рассчитывала сыграть в еврокубках, и Григорчук с его опытом в «Черноморце» должен был обеспечить все это.

Начинал Григорчук очень тяжело. В какой-то момент в прессе даже появились недовольные отзывы руководства клуба, но в итоге опытному наставнику удалось стабилизировать ситуацию и финишировать на третьем месте в чемпионате. К слову, та «бронза» стала для «Габалы» всего лишь второй в клубной истории.

Главные достижения Григорчука с «Габалой» были еще впереди. В сезоне-2015/16 «радары» (прозвище команды) снова финишировали третьими в чемпионате Азербайджана, однако вовсе не это стало ключевым событием в жизни клуба. Команда под руководством Григорчука впервые в своей истории смогла выйти в групповой этап Лиги Европы! Для этого «Габале» пришлось пройти все четыре раунда квалификации, друг за другом выбив из нее тбилисское «Динамо» (1:2, 2:0), «Чукарички» (0:1, 2:0), кипрский «Аполлон» из Лимасола (1:1, 1:0) и наконец греческий «Панатинаикос» (0:0, 2:2). Комментируя это событие, Григорчук назвал достижение «Габалы» ничем иным, как «научной фантастикой».

Что правда, в группе Лиги Европы «Габала» финишировала на последнем месте, сумев дважды расписать нулевые ничьи с ПАОКом, но проиграв остальные четыре встречи «Краснодару» и дортмундской «Боруссии». С другой стороны, команда из Азербайджана и так прыгнула выше головы, а потому сам факт ее участия в группе Лиги Европы был колоссальным достижением.

Еще лучше дела у Григорчука и «Габалы» обстояли в третьем для украинского специалиста сезоне работы. «Радары» финишировали вторыми, что до сих пор является лучшим достижением для клуба в истории выступлений в чемпионате Азербайджана, где семь сезонов кряду властвовал куда более мощный во всех отношениях «Карабах». При этом, «Габала» снова сумела пробиться в групповую стадию Лиги Европы, пройдя все те же четыре раунда квалификации! На этот раз с пути были последовательно устранены грузинская «Самтредиа» (5:1, 1:2), венгерский МТК (2:1, 2:0), французский «Лилль» (1:1, 1:0) и словенский «Марибор» (3:1, 0:1). В групповой стадии «Габала» опять финишировала на последнем четвертом месте, проиграв все шесть поединков объективно более крепким «Майнцу», «Андерлехту» и «Сент-Этьену».

Все это время Григорчука частенько сватали в другие команды. Писали про возможное назначение в киевское «Динамо», но боссы «бело-синих» предпочитали делать ставку на других специалистов. Также мелькали слухи о варианте со сборной Украины и назначении в российскую «Кубань», хотя в последнем случае нельзя исключать и банальные «происки» тамошней прессы.

Покинуть «Габалу» Григорчук решился по окончании сезона-2017/18. Сумев во второй (и пока последний) раз в истории привести команду к «серебряным» медалям чемпионата, украинец проиграл в финале Кубка «Кешле», с которой тогда работал его соотечественник Юрий Максимов, и подал в отставку, сопровождаемый неприятными репликами со стороны болельщиков.

Примечательно, что Григорчук не остался без работы надолго, и очень скоро обрел новый клуб. А вот «Габала» многое потеряла от ухода украинца, который до сих пор остается самым успешным главным тренером в истории этой команды. После отъезда Григорчука «Габала» ни разу не завоевывала медали чемпионата, крайние два розыгрыша которого заканчивала в статусе одного из аутсайдеров. Единственным светлым пятном для «радаров» стал выигрыш Кубка Азербайджана в 2019 году под руководством местного специалиста Санана Гурбанова.

АСТАНА: 2018-2019

Летом 2018 года, вскоре после ухода из «Габалы», Роман Григорчук стал главным тренером казахстанской «Астаны». Буквально на первой же пресс-конференции украинский тренер обозначил ключевую задачу для команды – выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

Пройдя в первых двух раундах квалификации Лиги чемпионов черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), в следующем раунде «Астана» проиграла загребскому «Динамо» (0:2, 0:1), и вылетела в Лигу Европы, где в финальной стадии квалификации смогла пройти в серии пенальти кипрский АПОЭЛ. Очередной групповой этап Лиги Европы для Григорчука с «Астаной» наверняка не забыли и украинские болельщики, так как казахстанская команда угодила в одну группу с киевским «Динамо», где также сыграли французский «Ренн» и чешский «Яблонец».

Примечательно, что спустя несколько месяцев после назначения в «Астану», Григорчук де-факто покинул клуб. Говорили об остром конфликте с руководством, из-за чего длительное время реальным наставником команды был Григорий Бабаян, с которым «желто-синие» выиграли очередной розыгрыш чемпионата Казахстана и набрали 8 очков в групповой стадии Лиги Европы, в том числе сыграв вничью 2:2 против «Динамо» в Киеве.

В начале 2019 года Григорчук вернулся к работе главным тренером «Астаны», однако комментировать свое отсутствие, затянувшееся на несколько месяцев, не стал, заявив лишь, что «это забытая история». Впоследствии уже де-факто и де-юре с Григорчуком во главе «желто-синие» выиграли очередное чемпионство в Казахстане, а также снова пробились в группу Лиги Европы, где сумели в пятом туре сенсационно на своем поле обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:1). Трех набранных против англичан очков не хватило «Астане» для выхода из группы, в то время как «красные дьяволы» финишировали в квартете первыми, потерпев единственное поражение именно против команды украинца.

Несмотря на два чемпионства и два кряду выступления в групповой стадии Лиги Европы, руководство «Астаны» приняло решение досрочно попрощаться с Григорчуком. Украинский тренер не отработал третий год по контракту, получил за это компенсацию и покинул Казахстан в январе 2020-го

ШАХТЕР СОЛИГОРСК: 2020-2021

Достаточно долгое время Григорчук после ухода из «Астаны» оставался без работы. Он активно общался с журналистами и всякий раз подчеркивал, что мечтает вернуться в Украину. Но в сентябре 2020 года предложение украинскому тренеру пришло из солигорского «Шахтера», где Роман Иосифович заменил своего соотечественника Юрия Вернидуба.

Период в Беларуси выдался неоднозначным для Григорчука, как впрочем и его пребывания в Азербайджане и Казахстане. С одной стороны, «Шахтер» под руководством украинца довел до логичного завершения розыгрыш чемпионата Беларуси-2020, став лучшей командой страны (второй раз в клубной истории), а также сделал отличный задел для того, чтобы подтвердить звание сильнейшего по итогам сезона-2021. Но с другой, Григорчук не смог оправдать ожиданий руководства в еврокубках, впервые за долгое время откровенно провалившись там со своими подопечными…

Евросезон-2021/22 солигорский «Шахтер» начинал в квалификации Лиги чемпионов. Уже в первом раунде белорусы проиграли болгарскому «Лудогорцу» (0:1, 0:1), выбыв в Лигу конференций, где также требовалось пройти сито отбора. Казалось бы, с этим проблем у «горняков» возникнуть не должно, особенно на стадии второго раунда квалификации, где соперником подопечных Григорчука стала «Фола» из Люксембурга, но «Шахтер» неожиданно уступил и этому оппоненту (1:2, 0:1). Уже на следующий день после ответного матча, означавшего еврокубковое фиаско для солигорской команды, состоялась встреча Григорчука с боссами клуба, после которой было объявлено об отставке украинского наставника.

Между Шахтером и Черноморцем

Уйдя из солигорского «Шахтера», Григорчук несколько месяцев был безработным. Впрочем, за столь короткое время пресса успела сосватать опытного наставника в целый ряд отечественных клубов. Начиналось все с варианта с перволиговым «Кривбассом», после срыва которого заговорили уже о «Колосе», а не так давно о факте переговоров с Григорчуком поведал и собственник «Руха» Григорий Козловский.

Но в итоге звезды сошлись именно так, что Роман Григорчук спустя семь лет возвращается в Украину, и именно в ту команду, с которой добился наиболее значимых достижений на просторах родины – «Черноморец». Учитывая особое отношение специалиста к одесской команде, нет сомнений, что Григорчук отдаст все силы ради достижения самых амбициозных задач. И кто знает, быть может, через пару лет Одесса снова услышит гимн еврокубков, а на стадион в дни матчей будет трудно отыскать «лишний» билетик.

ФОТО: ФК «Габала», ФК «Астана»

Алексей Сливченко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SergRV
    SergRV, 31.12.2021 19:32
    +3
    Григорчук - тренер трудяга. Не фартом единым добыты его результаты.
    Черноморцу будущих успехов! (болела ДК)
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    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 20:21
    +2
    Только удачи Черноморцу, удачи без автобусников кипрских.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 31.12.2021 20:51
    0
    Удачи Черноморцу с нетерпением жду первый матч
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 19:51
    -3
    Уходят 16 игроков.
    За 15-20 дней собрать состав - минимум 10 игроков для основного состава.
    Месяц на сбор. Может и успеет наиграть что-то.
    Команду в УПЛ нужно удержать.
    Успехов
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