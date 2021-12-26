Президент Руха: «Были варианты с Вернидубом и Григорчуком»

Григорий Козловский – о переговорах с другими тренерами

  • 26.12.2021 15:53
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Президент Руха: «Были варианты с Вернидубом и Григорчуком»
© Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский признался, что вел переговоры с Романом Григорчуком и Юрием Вернидубом:

«Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком и Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, о которых неправильно говорить. Но диалоги были, консультации, понимание было, и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы.

Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории».

Ранее Козловский заявил, что «Рух» слишком рано продал Николая Кухаревича.

Источник — ФК Рух Львов

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