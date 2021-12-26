Президент Руха: «Были варианты с Вернидубом и Григорчуком»

Президент «Руха» Григорий Козловский признался, что вел переговоры с Романом Григорчуком и Юрием Вернидубом:
«Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком и Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, о которых неправильно говорить. Но диалоги были, консультации, понимание было, и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы.
Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории».
Ранее Козловский заявил, что «Рух» слишком рано продал Николая Кухаревича.
Источник — ФК Рух Львов
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