Президент Руха: «Были варианты с Вернидубом и Григорчуком»

Президент «Руха» Григорий Козловский признался, что вел переговоры с Романом Григорчуком и Юрием Вернидубом:

«Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком и Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, о которых неправильно говорить. Но диалоги были, консультации, понимание было, и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы.

Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории».

Ранее Козловский заявил, что «Рух» слишком рано продал Николая Кухаревича.