Президент Руха: «Рано продали Кухаревича. Он и сам это видит»

Президент «Руха» Григорий Козловский считает, что форварду Николаю Кухаревичу было рано покидать команду.

Молодой игрок летом перебрался в «Труа», но там не закрепился и отправился в Бельгию, однако и там почти не играет.

«Мы отпустили Кухаревича, но видно, что рано. Я бы еще года два подержал в «Рухе», но он рвался уйти. Мы не тюрьма, и мы сделали все, чтобы он уехал. Но, думаю, и Николай, и другие видят, что еще рановато было. Лучше в 22-23 года продавать, хотя есть разные случаи».

«Есть предложения по некоторым игрокам, предложения больше, чем миллион евро. Однако мы будем более разумно теперь подходить».

«За три рубля никого не продадим, будем воспитывать игроков и продавать их дорого», - сказал Козловский.