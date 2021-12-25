Президент Руха: «Рано продали Кухаревича. Он и сам это видит»

Григорий Козловский оценил переход игрока

  • 25.12.2021 20:30
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  • 2 комментария
Президент Руха: «Рано продали Кухаревича. Он и сам это видит»
© fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский считает, что форварду Николаю Кухаревичу было рано покидать команду.

Молодой игрок летом перебрался в «Труа», но там не закрепился и отправился в Бельгию, однако и там почти не играет.

«Мы отпустили Кухаревича, но видно, что рано. Я бы еще года два подержал в «Рухе», но он рвался уйти. Мы не тюрьма, и мы сделали все, чтобы он уехал. Но, думаю, и Николай, и другие видят, что еще рановато было. Лучше в 22-23 года продавать, хотя есть разные случаи».

«Есть предложения по некоторым игрокам, предложения больше, чем миллион евро. Однако мы будем более разумно теперь подходить».

«За три рубля никого не продадим, будем воспитывать игроков и продавать их дорого», - сказал Козловский.

Источник — ФК Рух Львов

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 25.12.2021 21:02
    +1
    Нічого подібного! В Європі сила-силенна прикладів, коли юнак у 19-20 років переїздить в серйозний чемпіонат і відразу дає результат. Очевидно, основні питання можуть виникати до того, як працює сам Кухаревич
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 25.12.2021 20:49
    0
    Рубли у ватника львовского в голове
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