Названо громкое имя. Кривбасс может возглавить известный тренер

В ближайшее время у криворожского «Кривбасса» будет новый главный тренер. Им может стать известный специалист Роман Григорчук.

56-летний Григорчук летом покинул солигорский «Шахтер», который привел к золотым медалям чемпионата Беларуси 2020 года. Интересно, что в 1995–1996 годах Григорчук играл за «Кривбасс» на позиции форварда. До вояжа в Беларусь Григорчук возглавлял команды «Динабург», «Вентспилс» (Латвия), «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса), «Габала» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан).

Руководство «Кривбасса» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько. Он может продолжить работу в структуре клуба: получив предложение, коуч взял время на размышление.

После 10 туров криворожская команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от «Металлиста» на 8 очков. На выездную игру 11-го тура против «Оболони» криворожскую команду выведет Андрей Купцов, работавшим ассистентом Приходько.