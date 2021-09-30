Названо громкое имя. Кривбасс может возглавить известный тренер

Роман Григорчук может вернуться в украинский чемпионат

  • 30.09.2021 11:05
  • 2565 просмотров
  • 2 комментария
Названо громкое имя. Кривбасс может возглавить известный тренер
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

В ближайшее время у криворожского «Кривбасса» будет новый главный тренер. Им может стать известный специалист Роман Григорчук.

56-летний Григорчук летом покинул солигорский «Шахтер», который привел к золотым медалям чемпионата Беларуси 2020 года. Интересно, что в 1995–1996 годах Григорчук играл за «Кривбасс» на позиции форварда. До вояжа в Беларусь Григорчук возглавлял команды «Динабург», «Вентспилс» (Латвия), «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса), «Габала» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан).

Руководство «Кривбасса» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько. Он может продолжить работу в структуре клуба: получив предложение, коуч взял время на размышление.

После 10 туров криворожская команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от «Металлиста» на 8 очков. На выездную игру 11-го тура против «Оболони» криворожскую команду выведет Андрей Купцов, работавшим ассистентом Приходько.

Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 30.09.2021 11:44
    -1
    manticora1990, 30.09.2021 11:38
    Олег Таран
    Вася Кобин
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 30.09.2021 11:38
    -1
    Олег Таран
    Ссылка
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