Динамо Бухарест откажется от идеи Луческу с арендованными игроками из Киева

Руководство бухарестского «Динамо» и главный тренер команды Флавиус Стойкан внимательно изучили предложение наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу о возможности арендовать у украинцев 12 футболистов, список которых был передан румынам.

В результате в Бухаресте решили, что лучше отказаться от подобной идеи, сделав ставку на подписание румынских игроков и футболистов, имеющих паспорт стран Евросоюза.

Среди причин, по которым принималось такое решение указывается финансовый фактор. Аренда игроков не из страны ЕС приведет к большим затратам для «Динамо» Бухарест, что не позволительно в нынешней кризисной ситуации для клуба.

Ранее сообщалось, что в связи со сменой собственников одесский «Черноморец» намерен отказаться от услуг 16 арендованных у киевского «Динамо» футболистов, которые могут вернуться в столицу Украины уже в январе.