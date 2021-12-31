Динамо Бухарест откажется от идеи Луческу с арендованными игроками из Киева

В Румынии нацелены делать ставку на своих футболистов и тех, у кого есть паспорт ЕС

  • 31.12.2021 15:05
  • 1223 просмотра
  • 25 комментариев
Динамо Бухарест откажется от идеи Луческу с арендованными игроками из Киева
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Руководство бухарестского «Динамо» и главный тренер команды Флавиус Стойкан внимательно изучили предложение наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу о возможности арендовать у украинцев 12 футболистов, список которых был передан румынам.

В результате в Бухаресте решили, что лучше отказаться от подобной идеи, сделав ставку на подписание румынских игроков и футболистов, имеющих паспорт стран Евросоюза.

Среди причин, по которым принималось такое решение указывается финансовый фактор. Аренда игроков не из страны ЕС приведет к большим затратам для «Динамо» Бухарест, что не позволительно в нынешней кризисной ситуации для клуба.

Ранее сообщалось, что в связи со сменой собственников одесский «Черноморец» намерен отказаться от услуг 16 арендованных у киевского «Динамо» футболистов, которые могут вернуться в столицу Украины уже в январе.

Источник — Gazeta Sporturilor

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rugby1970
    rugby1970, 31.12.2021 16:26
    0
    Надеюсь, Дед Мороз сделает настоящий подарок всем нормальным болельщикам киевского "Динамо" и престарелое, брехливое, мерзкое, вечно ноющее луческо свалит в ад, где ему - самое место! С Новым Годом!
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    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:20
    0
    Maks Maks, 31.12.2021 16:12
    Ордловцу нормально так черепуху проломили, раз сам себе смайлики шлёт, плюс обстрелы со стороны расее. Не повезло пацану
    Оплеванный ,у тебя шизофрения от голода ?
    Ты шубу приготовила в своих Лубнах ?
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    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:08 (изменен)
    0
    Maks Maks, 31.12.2021 16:05
    Почему ты так Лубны не любишь? Правду говорят, что тебе девка с этого города черепушку проломила и ты стал дурачком на стуле с колёсиками?
    Оплеванный,так ты в Лубнах сейчас ?
    В туалете будешь новый год отмечать с шубой ?
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    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 16:07
    0
    Burevestnik, 31.12.2021 16:02
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    Если чуть-чуть что-то изменить, то получится по другому...
    =
    районный суд постановил провести экспертизу на исправность алкотостера, который предположительно использовали его когда он был состоянии алкогольного опьянения.
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    Maks Maks
    Maks Maks, 31.12.2021 16:05
    0
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:03
    Почему тебя и твой клуб всегда унижают ?
    Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
    Почему ты так Лубны не любишь? Правду говорят, что тебе девка с этого города черепушку проломила и ты стал дурачком на стуле с колёсиками?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 16:02
    0
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 31.12.2021 15:41
    0
    Днонецкие так возбудились, но ответить, куда шлюхтёр будет девать своих сепарят мелких, когда арендуполь вылетит в пердив не могут
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    Calm
    Calm, 31.12.2021 15:38
    0
    и тут не берут!?
    В чемпионат Монголии попробуйте
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    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 16:10
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:08
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:08
    -1
    Face Control, 31.12.2021 16:07
    Почему ты так любишь унижения? Тебе за это хорошо платят?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:03
    -1
    Burevestnik, 31.12.2021 16:02
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    И шо?
    Ты больная ?
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 31.12.2021 16:00
    -1
    Face Control, 31.12.2021 15:57
    Почему тебя опять все унижают? Ты рада этому?
    Днончанин, ты не с того аккаунта пишешь
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 31.12.2021 15:51
    -1
    Из Черноморца ближе.
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    online
    Sergey.Kharkiv, 31.12.2021 15:36
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 15:26

    Бревна и там не нужны
    Нарик ты там не смейся Скоро арендовец вылетит в направлении первой Лиги. Посмеёмся вместе
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 15:26 (изменен)
    -1

    Бревна и там не нужны
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 16:07
    -2
    Maks Maks, 31.12.2021 16:00
    Днончанин, ты не с того аккаунта пишешь
    Почему ты так любишь унижения? Тебе за это хорошо платят?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 16:03
    -2
    Maks Maks, 31.12.2021 15:31
    Ордловец, ты лучше расскажи куда днонецкая недокоманда будет пихать свою мелочь, когда арендуполь сгниёт в пердиве?
    Почему тебя и твой клуб всегда унижают ?
    Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 31.12.2021 15:46
    -2
    Хоакин Гусман Лоэра., 31.12.2021 15:45
    Оплеванная,ты уже шубу приготовила ?
    Да. В ты готов встречать восьмой новый год в фашистской оккупации?)
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 31.12.2021 15:40
    -2
    Не стоит волноваться, Житомир ждёт)))
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    online
    Sergey.Kharkiv, 31.12.2021 15:33
    -2
    ахахахаххахахахах Даже пятнадцатой команде Румунии не нужны игроки Динамо Кому теперь отдавать в аренду ? Черноморец в пролёте Полесье Житомир на подхвате
    Ссылка
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