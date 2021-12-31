Динамо Бухарест откажется от идеи Луческу с арендованными игроками из Киева

Руководство бухарестского «Динамо» и главный тренер команды Флавиус Стойкан внимательно изучили предложение наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу о возможности арендовать у украинцев 12 футболистов, список которых был передан румынам.
В результате в Бухаресте решили, что лучше отказаться от подобной идеи, сделав ставку на подписание румынских игроков и футболистов, имеющих паспорт стран Евросоюза.
Среди причин, по которым принималось такое решение указывается финансовый фактор. Аренда игроков не из страны ЕС приведет к большим затратам для «Динамо» Бухарест, что не позволительно в нынешней кризисной ситуации для клуба.
Ранее сообщалось, что в связи со сменой собственников одесский «Черноморец» намерен отказаться от услуг 16 арендованных у киевского «Динамо» футболистов, которые могут вернуться в столицу Украины уже в январе.
Источник — Gazeta Sporturilor
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Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
В чемпионат Монголии попробуйте
Ты больная ?
Бревна и там не нужны
Бревна и там не нужны
Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
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