Список из 12 фамилий. Луческу готов помочь Динамо Бухарест футболистами

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вынашивает идею по предоставлению ряда игроков клуба бухарестскому «Динамо», чтобы помочь тому поправить положение в чемпионате Румынии.
Новоиспеченный коуч румынской команды Флавиус Стойкан, который играл под руководством Мирчи Луческу за «Шахтер», подтвердил прессе, что получил от босса киевлян список из 12 фамилий игроков, которых «бело-синие» готовы отправить в Румынию.
Ожидается, что в ближайшее время Стойкан проанализирует предложение из Киева, после чего стороны приступят к предметному обсуждению вопроса.
Ранее сообщалось, что в связи со сменой собственников одесский «Черноморец» намерен отказаться от услуг 16 арендованных у киевского «Динамо» футболистов, которые могут вернуться в столицу Украины уже в январе.
Источник — Sport.ro
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Клуж Стяуа Динамо Бухарест Виторул.
Если дадут зелёный свет отлично будет.
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