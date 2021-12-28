Список из 12 фамилий. Луческу готов помочь Динамо Бухарест футболистами

Решение будет приниматься в ближайшее время

  • 28.12.2021 12:30
  • 1699 просмотров
  • 2 комментария
Список из 12 фамилий. Луческу готов помочь Динамо Бухарест футболистами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вынашивает идею по предоставлению ряда игроков клуба бухарестскому «Динамо», чтобы помочь тому поправить положение в чемпионате Румынии.

Новоиспеченный коуч румынской команды Флавиус Стойкан, который играл под руководством Мирчи Луческу за «Шахтер», подтвердил прессе, что получил от босса киевлян список из 12 фамилий игроков, которых «бело-синие» готовы отправить в Румынию.

Ожидается, что в ближайшее время Стойкан проанализирует предложение из Киева, после чего стороны приступят к предметному обсуждению вопроса.

Ранее сообщалось, что в связи со сменой собственников одесский «Черноморец» намерен отказаться от услуг 16 арендованных у киевского «Динамо» футболистов, которые могут вернуться в столицу Украины уже в январе.

Источник — Sport.ro

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks
    Maks Maks, 28.12.2021 12:37
    +2
    Интересный вариант. Будет прикол, если Черноморец вылетит в первую лигу с новым руководством. Не представляю где они возьмут столько игроков (сейчас там 16 арендованых динамовцев)
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    Умник
    Умник, 28.12.2021 12:51
    +1
    Хороший чемп по своему.
    Клуж Стяуа Динамо Бухарест Виторул.
    Если дадут зелёный свет отлично будет.
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