Луческу хочет отдать ряд игроков Динамо в аренду в Румынию

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ заявил, что хотел бы отдать ряд молодых игроков команды в аренду в «Динамо» Бухарест:

«Если я могу это сделать, то попытаюсь убедить руководство моего клуба отправить в Бухарест некоторых молодых игроков, у которых есть в будущем перспектива попасть в национальную сборную Украины и играть за рубежом. Но это не только мое решение, я не могу принимать его сам».

Ранее сообщалось о том, что Луческу хочет отработать контракт с «Динамо» Киев до конца.