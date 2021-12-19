Луческу хочет отдать ряд игроков Динамо в аренду в Румынию

Наставник «Динамо» рассказал о своих планах

  • 19.12.2021 12:38
  • 713 просмотров
  • 3 комментария
Луческу хочет отдать ряд игроков Динамо в аренду в Румынию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ заявил, что хотел бы отдать ряд молодых игроков команды в аренду в «Динамо» Бухарест:

«Если я могу это сделать, то попытаюсь убедить руководство моего клуба отправить в Бухарест некоторых молодых игроков, у которых есть в будущем перспектива попасть в национальную сборную Украины и играть за рубежом. Но это не только мое решение, я не могу принимать его сам».

Ранее сообщалось о том, что Луческу хочет отработать контракт с «Динамо» Киев до конца.

Источник — Telekomsport.ro

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 19.12.2021 12:49
    +4
    Ну молодежи было бы неплохо заграничную стажировку на полгодика пройти. Или же балласт типа Андриевского отправить туда
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    dd dent
    dd dent, 19.12.2021 12:46
    -2
    Хочет и хочет, в чем проблема то или там игроки типа супряги, когда затрачено $ не малые?
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 19.12.2021 12:43
    -2
    Краще в Румунію, ніж в Чорнопопець...
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