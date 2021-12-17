Источник: Луческу намерен до конца отработать контракт с Динамо

76-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу намерен до конца отработать свой контракт с киевским клубом. Соглашение Луческу с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

«Мирча имеет действующий долгосрочный контракт и, по сведениям из ближайшего его окружения, твердо намерен его доработать», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Вместе с киевской командой специалист выиграл чемпионат Украины (2020/2021), Кубок Украины (2020/2021) и Суперкубок (2020).

В текущем сезоне после 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 45 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 47-9. У лидирующего «Шахтера» 47 очков.