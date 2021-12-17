Источник: Луческу намерен до конца отработать контракт с Динамо

Румынский футболист не собирается покидать киевский клуб

  • 17.12.2021 12:15
  • 1682 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Луческу намерен до конца отработать контракт с Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

76-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу намерен до конца отработать свой контракт с киевским клубом. Соглашение Луческу с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

«Мирча имеет действующий долгосрочный контракт и, по сведениям из ближайшего его окружения, твердо намерен его доработать», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. Вместе с киевской командой специалист выиграл чемпионат Украины (2020/2021), Кубок Украины (2020/2021) и Суперкубок (2020).

В текущем сезоне после 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 45 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 47-9. У лидирующего «Шахтера» 47 очков.

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 12:24
    +3
    Ржавые пуканы сторпедировали до Юпитера
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