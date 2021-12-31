Давид Нерес согласен перейти в Шахтер, Аякс не прочь отпустить вингера

В январе украинский трансферный рынок может всколыхнуть топ-сделка

  • 31.12.2021 10:51
  • 2548 просмотров
  • 10 комментариев
Давид Нерес согласен перейти в Шахтер, Аякс не прочь отпустить вингера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

24-летний правый вингер «Аякса» Давид Нерес может в ближайшее время стать игроком «Шахтера».

«Горняки» предложили за бразильца 15 миллионов евро, и клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки.

Сам Давид Нерес приветствует возможность смены команды, и готов перейти в «Шахтер», так как в этом сезоне получает меньше игровой практики, а главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.

Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за «Аякс» в текущем сезоне. Бразилец отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Источник — Todofichajes.com

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 31.12.2021 11:12
    +4
    давай, давай, хороший игрок, не совсем получилось в Аяксе, но в Шахтере все получится!!!
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 31.12.2021 10:55
    +4
    Соломон на выход?
    Ссылка
    nico80
    online
    nico80, 31.12.2021 11:31
    +1
    Враховуючи наскільки результативно грає Аякс, Нерес не надто багато забиває - https://www.flashscore.ua/player/neres-david/r9dHjC84/
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 31.12.2021 11:52
    0
    c_a_p2, 31.12.2021 11:45
    Чому бомжі живучи і Києві ненавидять місцевих? І як пояснити голандцю що кроти -донецький а не київський клуб? Перетворили столицю на гадючник...
    живучи і Києві???Это как ? Ты дурак ,а может полудурок !?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 11:47
    0
    Вадим Кузьменко, 31.12.2021 11:41
    А в центре так и останется один Степаненко и бразилы по 40кг?
    40 с велосипедом?
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 31.12.2021 11:45
    0
    Чому бомжі живучи і Києві ненавидять місцевих? І як пояснити голандцю що кроти -донецький а не київський клуб? Перетворили столицю на гадючник...
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 31.12.2021 11:41
    0
    А в центре так и останется один Степаненко и бразилы по 40кг?
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 31.12.2021 10:55
    0
    Соломон на выход?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 31.12.2021 11:30
    -1
    Как так ? Пердаки троллей Динамо Кипр будут бомбить теперь и в новом году .
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 31.12.2021 11:07
    -1
    Топ-гравець це круто. Тепер у Вереса і Колоса шансів не буде взагалі. Можливо Агробізнес витримає, але я в цьому не впевнений.
    Реалу і Інтеру в єрокубках краще не виступати...
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 31.12.2021 11:31 (изменен)
    -2
    это не официальная информация
    и точка много за и против вы думаете клубы Апл или серия А не захотят взять этого игрока какой нибудь середняк апл тот самый тотенгем
    я не думаю что он захочет играть без лч и лЕ
    Вопрос только в том Шахтёр топ команда где открывается путь выше и тут можно себя проявить на уровне упл поэтому он и может перейти
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности