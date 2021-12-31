Давид Нерес согласен перейти в Шахтер, Аякс не прочь отпустить вингера

24-летний правый вингер «Аякса» Давид Нерес может в ближайшее время стать игроком «Шахтера».
«Горняки» предложили за бразильца 15 миллионов евро, и клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки.
Сам Давид Нерес приветствует возможность смены команды, и готов перейти в «Шахтер», так как в этом сезоне получает меньше игровой практики, а главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.
Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за «Аякс» в текущем сезоне. Бразилец отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Источник — Todofichajes.com
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Реалу і Інтеру в єрокубках краще не виступати...
и точка много за и против вы думаете клубы Апл или серия А не захотят взять этого игрока какой нибудь середняк апл тот самый тотенгем
я не думаю что он захочет играть без лч и лЕ
Вопрос только в том Шахтёр топ команда где открывается путь выше и тут можно себя проявить на уровне упл поэтому он и может перейти
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