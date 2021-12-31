Давид Нерес согласен перейти в Шахтер, Аякс не прочь отпустить вингера

24-летний правый вингер «Аякса» Давид Нерес может в ближайшее время стать игроком «Шахтера».

«Горняки» предложили за бразильца 15 миллионов евро, и клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки.

Сам Давид Нерес приветствует возможность смены команды, и готов перейти в «Шахтер», так как в этом сезоне получает меньше игровой практики, а главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.

Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за «Аякс» в текущем сезоне. Бразилец отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.