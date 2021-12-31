Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко еще пару раз проиграет и все»

Специалист считает, что украинскому тренеру не хватает нужных футболистов

  • 31.12.2021 20:16
  • 1808 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко еще пару раз проиграет и все»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о перспективах Андрея Шевченко во главе «Дженоа».
 
«В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а «Дженоа», наверное, не тот клуб. Президент может обещать, но на деле... 
 
Со сборной все понятно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А сейчас он должен показывать результат», – сказал Леоненко.
 
Отметим, что Шевченко провел во главе «Дженоа» семь матчей в Серии А, пять из которых проиграл.

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Источник — Пряма червона

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 20:58
    +1
    Орест Орищишин, 31.12.2021 20:32
    Після гри з Аталантою появилась надія,"Дженоа" проявила характер
    Характер? Может автобус?
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
    Орест Орищишин, 31.12.2021 20:32
    +1
    Після гри з Аталантою появилась надія,"Дженоа" проявила характер
    Ссылка
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