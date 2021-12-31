Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко еще пару раз проиграет и все»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о перспективах Андрея Шевченко во главе «Дженоа».



«В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а «Дженоа», наверное, не тот клуб. Президент может обещать, но на деле...



Со сборной все понятно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А сейчас он должен показывать результат», – сказал Леоненко.



Отметим, что Шевченко провел во главе «Дженоа» семь матчей в Серии А, пять из которых проиграл.

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