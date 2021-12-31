ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко ответил на вопрос, кого он считает разочарованием года среди украинских футболистов.
«Кто стал разочарованием года? Супряга? Я слабых даже не хочу вниз опускать. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», – сказал Леоненко.
В текущем сезоне Супряга сыграл всего шесть матчей во всех турнирах, голов не забивал.
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Источник — Пряма червона
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