ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко ответил на вопрос, кого он считает разочарованием года среди украинских футболистов.



«Кто стал разочарованием года? Супряга? Я слабых даже не хочу вниз опускать. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», – сказал Леоненко.



В текущем сезоне Супряга сыграл всего шесть матчей во всех турнирах, голов не забивал.

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