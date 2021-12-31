ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»

Эксперт рассказал, кто его разочаровал в этом году

  • 31.12.2021 19:11
  • 728 просмотров
  • 0 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»
© Ю.Юрьев. Владислав Супряга

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко ответил на вопрос, кого он считает разочарованием года среди украинских футболистов.
 
«Кто стал разочарованием года? Супряга? Я слабых даже не хочу вниз опускать. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», – сказал Леоненко.
 
В текущем сезоне Супряга сыграл всего шесть матчей во всех турнирах, голов не забивал.

Читайте также: Легенда Дженоа: «Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело больше»

Источник — Пряма червона

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности