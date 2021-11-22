Легенда Дженоа: «Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело больше»

Бывший игрок и тренер «Дженоа» Клаудио Онофри поделился мнением о перспективных украинских футболистах, а также назвал конкретные фамилии игроков, которых хотят видеть в своем составе итальянские клубы.



- Мог ли Супряга перейти в «Дженоа»?

- Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в «Дженоа» был близким, им также интересовалась «Болонья». Было предложение на 10 миллионов евро от «Болоньи», но это не устроило киевское «Динамо». Они хотели на 5 миллионов больше. Супряга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе.



Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется «Наполи». Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов имеет спрос в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова.



- Вы в хороших отношениях с Джан Пьеро Гасперини. Что он говорит о Руслане Малиновском?

- Мы дружим с Гасперини. Во время матча Италия – Украина в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, «Аталанта» уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, что он уволил Гасперини из «Дженоа». Джан Пьеро развивает молодежь, это же он демонстрирует и в «Аталанте». Мы надеемся, что подобное продемонстрирует и штаб Шевченко в «Дженоа».

Читайте также: ШЕВЧЕНКО: «В Генуе все понимают, в каком состоянии нам передавали команду»