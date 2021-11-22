Легенда Дженоа: «Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело больше»

Клаудио Онофри – о перспективных украинских футболистах

  • 22.11.2021 15:04
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  • 5 комментариев
Легенда Дженоа: «Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело больше»
© Sampnews24.com. Клаудио Онофри

Бывший игрок и тренер «Дженоа» Клаудио Онофри поделился мнением о перспективных украинских футболистах, а также назвал конкретные фамилии игроков, которых хотят видеть в своем составе итальянские клубы.
 
- Мог ли Супряга перейти в «Дженоа»? 
- Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в «Дженоа» был близким, им также интересовалась «Болонья». Было предложение на 10 миллионов евро от «Болоньи», но это не устроило киевское «Динамо». Они хотели на 5 миллионов больше. Супряга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе. 
 
Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется «Наполи». Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов имеет спрос в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова. 
 
- Вы в хороших отношениях с Джан Пьеро Гасперини. Что он говорит о Руслане Малиновском?
- Мы дружим с Гасперини. Во время матча Италия – Украина в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, «Аталанта» уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, что он уволил Гасперини из «Дженоа». Джан Пьеро развивает молодежь, это же он демонстрирует и в «Аталанте». Мы надеемся, что подобное продемонстрирует и штаб Шевченко в «Дженоа».  

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Источник — Бомбардир

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.11.2021 15:15
    +1
    Ну тут Суркис сделал промах. Нужно было продавать. Было бы лучше и для игрока и для клуба. А так поезд уехал
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    umnuy2
    umnuy2, 22.11.2021 16:19
    0
    Алексей Голяченко, 22.11.2021 15:15
    Ну тут Суркис сделал промах. Нужно было продавать. Было бы лучше и для игрока и для клуба. А так поезд уехал
    ещё и тёлка его бывшая слила инфу что он по ночам плачет
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    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 22.11.2021 16:08
    0
    Комментарий свернут. Показать
    просто 50%трансферу було б у дніпрі і сурок купив його за 5 млн
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    Turnok
    Turnok, 22.11.2021 15:37
    0
    Динамо не хотело больше. Динамо захотело загубить игрока.
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    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 15:08
    -1
    да не отмазывайтесь, вы просто нищеброды 15 млн не нашли на наш неограненный бриллиант
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