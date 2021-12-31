Камбососу придется драться с Ломаченко, Григорчук возглавил Черноморец

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 декабря.
1. 12 моментов уходящего года, которые хочется побыстрее забыть. Моменты 2021 года со знаком «минус».
2. Уже в январе. WBO готовится санкционировать бой Ломаченко - Камбосос. Джордж Камбосос может быть вынужден драться с Ломаченко.
3. Гол Яремчука не помог Бенфике в матче с Порту. Украинский форвард «орлов» отличился во втором поединке кряду.
4. Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра. Правда, харьковчане получили отказ от «Фенербахче».
5. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца. Клуб подтвердил подписание нового тренера.
6. Луческу высказался о войне Украины и России: «Это психоз. Лидеры обезумели». Мирча надеется, что в новом году ситуация разрешится благополучно.
7. Итальянский клуб расторг контракт с бывшим форвардом Динамо. Лукаш Теодорчик оказался ненужным «Удинезе».
8. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал двух украинских хавбеков. Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский подписали контракты с клубом.
9. Когда миллион – роскошь. Самые дорогие покупки в истории всех клубов УПЛ. Падет ли хоть один из рекордов уже этой зимой?
10. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт бразильского вингера. Билл подписал полноценный контракт с украинским клубом.
Источник — Sport.ua
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