Камбососу придется драться с Ломаченко, Григорчук возглавил Черноморец

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 декабря.

1. 12 моментов уходящего года, которые хочется побыстрее забыть. Моменты 2021 года со знаком «минус».

2. Уже в январе. WBO готовится санкционировать бой Ломаченко - Камбосос. Джордж Камбосос может быть вынужден драться с Ломаченко.

3. Гол Яремчука не помог Бенфике в матче с Порту. Украинский форвард «орлов» отличился во втором поединке кряду.

4. Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра. Правда, харьковчане получили отказ от «Фенербахче».

5. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук - тренер Черноморца. Клуб подтвердил подписание нового тренера.

6. Луческу высказался о войне Украины и России: «Это психоз. Лидеры обезумели». Мирча надеется, что в новом году ситуация разрешится благополучно.

7. Итальянский клуб расторг контракт с бывшим форвардом Динамо. Лукаш Теодорчик оказался ненужным «Удинезе».

8. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал двух украинских хавбеков. Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский подписали контракты с клубом.

9. Когда миллион – роскошь. Самые дорогие покупки в истории всех клубов УПЛ. Падет ли хоть один из рекордов уже этой зимой?

10. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт бразильского вингера. Билл подписал полноценный контракт с украинским клубом.