Когда миллион – роскошь. Самые дорогие покупки в истории всех клубов УПЛ

Украинская Премьер-лига ушла на зимовку, однако это вовсе не означает, что вокруг клубов-участников не будет привычно огромного количества новостей. Пока игроки отдыхают, руководители вовсю шерстят трансферный рынок в надежде качественно и недорого усилить свои команды, чтобы по весне улучшить результаты и достичь поставленных задач.

И хоть официально трансферное окно в УПЛ открывается 31 января и будет функционировать вплоть до 2 марта, уже сейчас клубы готовятся подписывать новичков, чтобы те имели время на сборах максимально быстро влиться в новые для них коллективы. А мы предлагаем вам вспомнить самые дорогие покупки в истории всех клубов УПЛ, опираясь на данные портала Transfermarkt.

ВЕРЕС, ИНГУЛЕЦ, МЕТАЛЛИСТ 1925

Указанные клубы в своей трансферной политике предпочитают делать ставку не на покупку футболистов, а на их подписание в качестве свободных агентов, либо на правах аренды. По крайней мере, Transfermarkt не располагает данными о том, чтобы «Верес», «Ингулец» или «Металлист 1925» платили за кого-либо. Вероятно, это в истории этих клубов еще впереди – например, владелец и президент клуба из Петрово Александр Поворознюк не так давно рассказал, что ведет переговоры с боссом «Динамо» Игорем Суркисом о приобретении некоторых футболистов «бело-синих».

МИНАЙ

Столь молодой клуб как «Минай» пока также не имеет серьезной трансферной истории, однако уже платил живые деньги за выкуп контракта футболиста. Произошло это летом минувшего года, когда закарпатцы приобрели у «Колоса» азербайджанского форварда, родившегося в Украине, Рустама Ахмедзаде. Эта сделка обошлась «Минаю» в 16 тысяч евро, что является рекордом клуба.

ФК Карабах. Рустам Ахмедзаде

Примечательно, что за короткий период в «Минае» Ахмедзаде сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны. За ним, по слухам, охотилось сразу несколько отечественных клубов, но в итоге Рустам предпочел отбыть на историческую родину – в Азербайджан. Что касается «Миная», то клуб сумел как следует заработать на продаже молодого форварда – за его подписание «Карабах» не так давно перевел украинцам 200 тысяч евро.

РУХ

«Рух» - это также один из молодых, но уже очень амбициозных отечественных футбольных клубов. Собственник львовян Григорий Козловский пока очень щедро инвестирует в развитие всевозможной инфраструктуры, надеясь, что в будущем в составе национальной сборной Украины будут играть одиннадцать воспитанников академии «Руха».

ФК Рух. Роман Дидык

Пока же «черно-желтым» приходится иногда вкладываться в покупку игроков, воспитанных на стороне. В частности, летом нынешнего года «Рух» осуществил рекордный в своей истории трансфер, приобретя перспективного центрбека «Агробизнеса» Романа Дидыка за 20 тысяч евро. 19-летний футболист постепенно адаптируется к новым реалиям и выступлениям в элитарном дивизионе украинского футбола, где у него не обходится без ошибок. Но в целом большинство экспертов положительно оценивают уровень Дидыка, а потому особых сомнений в том, что «Рух» в будущем сможет вернуть инвестиции и заработать на этой сделке, нет.

КОЛОС

Еще один молодой и амбициозный футбольный клуб Украины, который ныне выступает в Премьер-лиге. В отличие от «Ингульца», «Руха», «Металлиста 1925», «Вереса» и «Миная», о которых шла речь выше, «Колос» уже успел дебютировать в еврокубках, а его собственники – прочувствовать «мурашки на коже» от поединков такого калибра.

ФК Колос. Диего Сантос (справа)

Очевидно, что именно под еврокубки «Колос» летом нынешнего года приобрел перспективного бразильца Диего Сантоса Кариоку, за которого заплатил белорусскому «Витебску» 120 тысяч евро. На столь смелую инвестицию руководители клуба из Ковалевки пошли, видимо, по причине прекрасной статистики бразильца в чемпионате Беларуси. В частности, в 2021 году Диего Сантос успел провести за «Витебск» 16 матчей в лиге, отличившись 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В УПЛ показатели вингера пока более скромные (1 гол в 11 матчах), однако в «Колосе» не теряют надежд, что самых дорогой новичок в их истории еще обязательно выстрелит.

АЛЕКСАНДРИЯ

«Александрия» не привыкла сорить деньгами на трансферном рынке, предпочитая находить футболистов там, где и большинство отечественных клубов – среди свободных агентов. Впрочем, иногда «желто-черные» все-таки ощущают потребность в качественных исполнителях, которых не найти в бесплатном сегменте, из-за чего приходится идти на траты.

ФК Александрия. Валерий Лучкевич

В частности, летом 2019 года «Александрия» выплатила 250 тысяч евро бельгийскому «Стандарду» за право подписания контракта с правофланговым игроком Валерием Лучкевичем. Тот за два с половиной года до этой сделки уехал из «Днепра» в «Стандард» за 1,2 миллиона евро, но не сумел раскрыться в чемпионате Бельгии, и вынужден был возвращаться в родные пенаты. К слову, ныне Лучкевич снова играет в Днепре, но уже за «Днепр-1», куда летом 2021 года перебрался свободным агентом.

ЛЬВОВ

Несмотря на то, что «Львов» в последние годы приучил своих болельщиков к большому числу легионеров, самым дорогим футболистом в истории этого клуба остается грузин Муртаз Даушвили, купленный в «Зестафони» еще в начале 2012 года. Тогда трансфер обошелся львовянам в 295 тысяч евро – деньги, которые ныне инвестировать в новичков руководство «сине-золотых львов», кажется, не готово.

ФК Карпаты. Муртаз Даушвили

Интересно, что Даушвили, так и не сыграв ни одного официального матча за «Львов», был отдан в аренду «Карпатам», которые впоследствии и выкупили его контракт за сумму, остающуюся неизвестной и по сей день. В Украине Даушвили оставался до 2016 года, после чего покинул нашу страну, а ныне 32-летний грузин является футболистом кипрского АПОЭЛа из Никосии.

ДЕСНА

В «Десне», несмотря на качественные результаты в последние годы, также не привыкли тратиться на приобретение новых футболистов, обходясь в основном арендованными и свободными агентами. Впрочем, уж совсем не инвестировать в новичков у клуба из Чернигова не получается.

В январе 2020 года «Десна» заплатила 300 тысяч евро за левого защитника «Карпат», способного закрыть также ряд других позиций на поле, Алексея Гуцуляка, и тот стал открытием в составе черниговчан во второй части сезона-2020/21. Яркая и качественная игра Гуцуляка в «Десне» привела к тому, что уже летом 2021-го его выкупил «Днепр-1», отдавший за сделку 500 тысяч евро. Это был неплохой быстрый заработок для клуба из Чернигова, в котором отнюдь не все так хорошо и стабильно с точки зрения финансов, как хотелось бы болельщикам…

МАРИУПОЛЬ

Прошли те времена, когда «Мариуполь» тратился на трансферном рынке. В последние годы этот клуб полностью перешел на подписание свободных агентов и арендованных у «Шахтера» молодых талантов. Подобная стратегия – осознанный выбор руководства «Мариуполя», хотя в нынешнем сезоне она явно дает сбой, из-за чего в клубе уже задумываются над целесообразностью хоть каких-то точечных изменений.

Пока же самым дорогим новичком в истории «Мариуполя» остается Дмитрий Невмывака. Этого центрбека, завершившего карьеру летом 2018 года, приазовцы подписали из запорожского «Металлурга» в январе 2011 года за 350 тысяч евро. Спустя два с половиной года Невмывака покинул «Мариуполь» бесплатно – да-да, были времена, когда и нынешний аутсайдер УПЛ мог безболезненно позволить себе такие кадровые решения.

ЧЕРНОМОРЕЦ

«Черноморец» еще дольше существенно не тратится на рынке на новичков. Достаточно сказать, что рекордной покупкой в истории «моряков» до сих пор остается Александр Косырин, приобретенный у киевского «Арсенала» летом 2002 года за 600 тысяч евро. Примечательно, что в Одессе этот бомбардир прекрасно себя проявил, что позволило ему спустя три с половиной года получить более выгодный контракт в донецком «Металлурге», а «Черноморцу» выручить от продажи Александра 800 тысяч евро.

ФК Черноморец. Александр Косырин

Примечательно, что летом 2007 года «Черноморец» повторил свой трансферный рекорд, подписав из греческого клуба АЕК форварда Олега Венглинского, который последние два года своей игровой карьеры провел именно в Одессе, хотя столь качественным футболом и результатами, как Косырин, не отметился абсолютно.

ДНЕПР-1

История «Днепра-1» насчитывает без малого пять лет, большая часть из которых связана с выступлениями в низших лигах отечественного футбола. Поэтому говорить о каких-то громких трансферах «спортклубовцев» не приходится, хотя в нашем рейтинге они и занимают достаточно высокое место, обойдя некоторых старожилов лиги.

СК Днепр-1. Александр Пихаленок

В частности, исторической для «Днепра-1» стала сделка по приобретению у «Шахтера» центрального полузащитника Александра Пихаленка, за которого летом нынешнего года было заплачено 700 тысяч евро. Поговаривают, что «горняки» настаивали на 1 миллионе, но в итоге сторонам удалось сойтись на компромиссной сумме, а «Шахтеру» прописать условие обратного выкупа хавбека, которым, вполне возможно, дончане предпочтут воспользоваться, учитывая качество футбола, демонстрируемого в «Днепре-1» Пихаленком.

ВОРСКЛА

Полтавская «Ворскла» - это вполне благополучный участник УПЛ, однако его инвесторы также не привыкли сорить деньгами на рынке. Именно поэтому до сегодняшнего дня самым дорогостоящим входящим трансфером «Ворсклы» остается покупка у словенского «Рудара» правого защитника Русмина Дедича. На эту сделку было выделено 700 тысяч евро, оправдать которые легионер так и не смог.

Сыграв за полтавчан лишь 20 поединков, Дедич через год свободным агентом уехал обратно в Словению, где и провел оставшуюся часть своей карьеры, которая насчитывала 12 лет. Попрощался с футболом Русмин летом 2016 года в рядах родного «Рудара», за который в общей сложности провел 189 матчей – четвертый показатель в истории команды из города Веленье.

ЗАРЯ

«Заря» также не отличается невероятной щедростью на трансферном рынке. Фактически наибольшей инвестицией луганчан являются 350 тысяч евро, которые были потрачены в феврале 2013 года на покупку ивуарийского форварда Янника Боли из болгарского «Черноморца». Впоследствии воспитанник академии «Пари Сен-Жермен» был продан в «Анжи» за 600 тысяч евро, но это не стало началом новой эры и не привело к кардинальной смене трансферного подхода в «Заре».

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Номинально же самым дорогим входящим трансфером для «Зари» является левый фулбек Богдан Михайличенко, который обошелся луганчанам в 1 миллион евро. Что правда, тогда между «Зарей» и «Динамо» де-факто состоялся обмен игроками, в результате которого в столицу отправился Александр Караваев, а частью по его сделке, вместе с определенной денежной суммой, стал Михайличенко, оцененный в 1 миллион. О том, что эти деньги изначально не были реальными с точки зрения выплаты «бело-синим» свидетельствует и тот факт, что спустя год «Заря» отпустила Богдана в «Андерлехт» всего за 500 тысяч евро.

ДИНАМО

Как всегда ключевой разрыв в украинском футболе происходит на границе всех остальных и двух грандов – «Динамо» и «Шахтера». Впрочем, даже между «бело-синими» и «оранжево-черными» существует разница в рекордных сделках более чем в два раза.

Наиболее дорогостоящим подписанием «Динамо» является конголезский форвард Дьемерси Мбокани. На его покупку летом 2013 года Игорь Суркис не пожалел 11 миллионов евро, отправленных на счета «Андерлехта». Поговаривают, что Мбокани очень хотел видеть в Киеве лично тогдашний наставник «Динамо» Олег Блохин, но добиться поставленных целей африканец коучу не помог.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дьемерси Мбокани

Спустя два года «Динамо» отправило Мбокани в аренду в «Норвич», после чего – в «Халл», по возвращении из которого Дьемерси еще досидел оставшийся год по контракту в Киеве, а затем свободным агентом отбыл в «Антверпен», где ему удалось перезагрузить карьеру и вновь заслужить статус забивного центрфорварда. К слову, летом 2021 года Мбокани, имея хорошую репутацию в бельгийском футболе, принял решение поехать за «длинным долларом» в «Аль-Кувейт», где, вероятно, и завершит карьеру, так как ныне Дьемерси уже 36.

ШАХТЕР

Для «Шахтера» самый дорогой новичок в клубной истории также не стал знаковым с точки зрения принесенного результата на поле. За талантливого вингера Бернарда летом 2013 года, когда в УПЛ вовсю царила «гонка вооружений» между грандами, «горняки» заплатили «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро. Но под руководством Мирчи Луческу миниатюрный бразилец не раскрылся, запомнившись только слезливыми постами в соцсетях, за которые регулярно получал публичный нагоняй от румынского наставника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

С приходом на тренерский мостик «Шахтера» Паулу Фонсеки Бернард постепенно расцвел в команде, однако продлевать изначально подписанный на пять лет контракт с дончанами не стал. В августе 2018 года Бернард заключил договор с «Эвертоном», но английская Премьер-лига стала для бразильца куда более серьезным испытанием, чем украинская. По сути, так и не сумев закрепиться в основе «ирисок», летом нынешнего года бразилец опять отправился «на заработки» - на этот раз в ОАЭ, где его пристанищем стала «Шарджа». Что правда, не так давно в прессе вновь начали появляться слухи о несчастном Бернарде и его жгучем стремлении вернуться в родную Бразилию…