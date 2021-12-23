Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ведем переговоры с Суркисом»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно и сотрудничеству с киевским «Динамо».

«Я думаю, что Лавриненко сделает правильные выводы и правильно усилится. Полагаю, «Ингулец» будет другим, и весной вы увидите совсем иную игру команды. Я сделаю все, чтобы весной мы показали другой футбол. Все, что зависит от меня, я сделаю. Их задача – найти качественное усиление, чтобы мы действительно играли в футбол.

Мы действительно ведем переговоры с Игорем Михайловичем Суркисом по поводу некоторых игроков. Не буду называть сейчас фамилий, но речь идет не об аренде, никаким фарм-клубом «Ингулец» никогда не был и не будет. В этом я сразу могу заверить всех болельщиков. Переговоры действительно ведутся, но о том, чтобы выкупить некоторых игроков, чтобы они стали полноценными игроками футбольного клуба Ингулец», - сказал Поворознюк.

Отметим, что первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.