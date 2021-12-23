Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ведем переговоры с Суркисом»

Президент «Ингульца» не оставляет надежд купить футболистов столичного клуба

  • 23.12.2021 07:59
  • 661 просмотр
  • 0 комментариев
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ведем переговоры с Суркисом»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно и сотрудничеству с киевским «Динамо».

«Я думаю, что Лавриненко сделает правильные выводы и правильно усилится. Полагаю, «Ингулец» будет другим, и весной вы увидите совсем иную игру команды. Я сделаю все, чтобы весной мы показали другой футбол. Все, что зависит от меня, я сделаю. Их задача – найти качественное усиление, чтобы мы действительно играли в футбол.

Мы действительно ведем переговоры с Игорем Михайловичем Суркисом по поводу некоторых игроков. Не буду называть сейчас фамилий, но речь идет не об аренде, никаким фарм-клубом «Ингулец» никогда не был и не будет. В этом я сразу могу заверить всех болельщиков. Переговоры действительно ведутся, но о том, чтобы выкупить некоторых игроков, чтобы они стали полноценными игроками футбольного клуба Ингулец», - сказал Поворознюк.

Отметим, что первую половину сезона «Ингулец» завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности