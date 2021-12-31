Гол Яремчука не помог Бенфике в матче с Порту

Украинский форвард «орлов» отличился во втором поединке кряду

  • 31.12.2021 01:10
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Гол Яремчука не помог Бенфике в матче с Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии «Порту» переиграл «Бенфику» - 3:1. В составе лиссабонского клуба голом отметился Роман Яремчук. На 47-й минуте украинец забил гол, сделав счет 2:1. Через две минуты гости остались в меньшинстве после удаления Алмейды, а Роман Яремчук был заменен на 52-й минуте.

Отметим, что Яремчук забил во втором подряд поединке чемпионата. Всего на счету 26-летнего форварда 6 голов в 11 матчах чемпионата Португалии. Также Роман отдал две голевые передачи.

После 16-и туров в активе «орлов» 37 очков и третье место в чемпионате. «Порту» идет на первом месте, имея 44 очка, как и «Спортинг».

Чемпионат Португалии. 16-й тур

«Порту» - «Бенфика» - 3:1
Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 — Яремчук, 47

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 31.12.2021 01:53 (изменен)
    0
    Потому как нефиг было тренера увольнять. Теперь придется целовать в жопу каждого игрока, им уже никто не указ.
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