Порту — Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 16-го тура португальской Примейры «Порту» – «Бенфика».

«23-го декабря «Порту» и «Бенфика» играли между собой в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. В той встрече победили футболисты «Порту» со счетом 3:0. При чем, все три мяча были забиты в первом тайме.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» с 37 очками идет на третьем месте, «Порту» с 41 баллом делит первую позицию со «Спортингом».

200 раз играли между собой эти соперники. В 82 встречах одержали победу футболисты «Порту», в 62 поединках выиграла «Бенфика», еще в 56 встречах были зафиксированы ничьи.

Также накануне этого матча был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бенфики» Жоржи Жезуш.

Думаю, что «Порту» опять обыграет «Бенфику» в очередном португальском дерби», - сказал Бартулович.

Матч «Порту» – «Бенфика» состоится 30 декабря. Начало встречи в 23:00.