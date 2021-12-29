Порту — Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка чемпионата Португалии

  • 29.12.2021 01:08
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Порту — Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 16-го тура португальской Примейры «Порту» – «Бенфика».

«23-го декабря «Порту» и «Бенфика» играли между собой в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. В той встрече победили футболисты «Порту» со счетом 3:0. При чем, все три мяча были забиты в первом тайме.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» с 37 очками идет на третьем месте, «Порту» с 41 баллом делит первую позицию со «Спортингом».

200 раз играли между собой эти соперники. В 82 встречах одержали победу футболисты «Порту», в 62 поединках выиграла «Бенфика», еще в 56 встречах были зафиксированы ничьи.

Также накануне этого матча был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бенфики» Жоржи Жезуш.

Думаю, что «Порту» опять обыграет «Бенфику» в очередном португальском дерби», - сказал Бартулович.

Матч «Порту» – «Бенфика» состоится 30 декабря. Начало встречи в 23:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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