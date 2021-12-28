ОФИЦИАЛЬНО: Клуб Яремчука остался без главного тренера

67-летний португальский специалист Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Бенфика» заявила о том, что клуб будет соблюдать все обязательства до окончания действующего контракта или до тех пор, пока Жорже Жезуш и его штаб не найдут себе новую работу.

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Бенфики» будет Нельсон Вериссимо, который ранее тренировал второй состав «Бенфики».

Жезуш возглавлял «Бенфику» с 2009 по 2015 годы и с июля 2020 года.

В составе «Бенфики» выступает 26-летний украинский форвард Роман Яремчук.