ОФИЦИАЛЬНО: Клуб Яремчука остался без главного тренера

67-летний португальский специалист Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
«Бенфика» заявила о том, что клуб будет соблюдать все обязательства до окончания действующего контракта или до тех пор, пока Жорже Жезуш и его штаб не найдут себе новую работу.
До конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Бенфики» будет Нельсон Вериссимо, который ранее тренировал второй состав «Бенфики».
Жезуш возглавлял «Бенфику» с 2009 по 2015 годы и с июля 2020 года.
В составе «Бенфики» выступает 26-летний украинский форвард Роман Яремчук.
Источник — ФК Бенфика
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А так бы Руи Кошта забрал бы его к себе...
Что не говори Бенфика лучше Дженоа.
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