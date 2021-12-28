ОФИЦИАЛЬНО: Клуб Яремчука остался без главного тренера

Жорже Жезуш покинул пост наставника «Бенфики»

  • 28.12.2021 17:01
  • 1506 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Клуб Яремчука остался без главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

67-летний португальский специалист Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Бенфика» заявила о том, что клуб будет соблюдать все обязательства до окончания действующего контракта или до тех пор, пока Жорже Жезуш и его штаб не найдут себе новую работу.

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Бенфики» будет Нельсон Вериссимо, который ранее тренировал второй состав «Бенфики».

Жезуш возглавлял «Бенфику» с 2009 по 2015 годы и с июля 2020 года.

В составе «Бенфики» выступает 26-летний украинский форвард Роман Яремчук.

Источник — ФК Бенфика

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 28.12.2021 17:24
    +2
    Не дождался Шева...
    А так бы Руи Кошта забрал бы его к себе...
    Что не говори Бенфика лучше Дженоа.
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    Andrew
    online
    Andrew, 28.12.2021 17:42
    +1
    Для Романа не очень конечно новость. Этот тренер ему доверял, давал много времени на поле. А кто и что будет дальше не понятно
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