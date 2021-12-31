ВИДЕО. Как Яремчук забил 6-й гол в чемпионате Португалии

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии «Порту» переиграл «Бенфику» со счетом 3:1.
В составе лиссабонского клуба голом отметился украинец Роман Яремчук, который забил во втором подряд матче чемпионата.
Всего в активе 26-летнего форварда 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.
Источник — Sport.ua
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