Луческу высказался о войне Украины и России: «Это психоз. Лидеры обезумели»

Мирча надеется, что в новом году ситуация разрешится благополучно

  • 30.12.2021 21:17
  • 3156 просмотров
  • 11 комментариев
Луческу высказался о войне Украины и России: «Это психоз. Лидеры обезумели»
© Gazeta Sporturilor. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как война на востоке Украины повлияла на качество футбола в стране, а также выразил надежду, что в 2022 году завершится пандемия коронавируса и война между Украиной и Россией.

- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?
- Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. «Днепр» это сделал, возвращается «Металлист», который скоро выйдет в высший дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что «Шахтер» очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими.

- Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?
- Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!

- Интерес в Украине к футболу есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.
- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает сюда. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть в еврокубки. Благодаря этому они создают себе важный имидж для больших клубов.

- Каково ваше пожелание на 2022 год? Оно связано с футболом?
- Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день.

Напомним, после 12 лет в «Шахтере» Мирча Луческу принял решение возглавить питерский «Зенит», где отработал лишь сезон, а затем был уволен, получив неустойку в 2,5 миллиона евро.

Источник — Gazeta Sporturilor

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 30.12.2021 21:22
    +15
    Тонко Луческу назвал Путина психом
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 30.12.2021 21:24
    +12
    Не лидеры ,а лидер или плесень путинская плещивая.
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 30.12.2021 21:28
    +8
    BekXan, 30.12.2021 21:24
    Не лидеры ,а лидер или плесень путинская плещивая.
    Ну добавь туда бацьку и будет лидерЫ...)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 30.12.2021 21:28
    +7
    Опять заголовок - слова вырванные из контекста...
    Луч сказал "как и от психоза", "это психоз" такого нет.
    Тоже самое относительно лидеров, сказано слово НЕКОТОРЫЕ... Все понимают кого он имел ввиду...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 30.12.2021 21:36
    +4
    Некоторие?! Єто он так тактично Хуйла вспомнил?
    Ссылка
    Odin
    Odin, 30.12.2021 21:22
    +3
    Аааа. Вот почему Ярик продал Металл. Потому что интерес потерял, так как Щахтер все легко выигрывал. Понятно.
    Ссылка
    Віктор Петренко
    Віктор Петренко, 30.12.2021 21:48
    +1
    А слабо було прямо вказати міжнародного терориста Путіна-Бенладена?
    Ссылка
    Odin
    Odin, 30.12.2021 21:24
    +1
    OKs100, 30.12.2021 21:22
    Тонко Луческу назвал Путина психом
    Да? Именно Путина? Или всё-таки одной жопой на несколько стульев? Уезжая в Питер на жирненький контракт уже после начала войны тоже считал Путина сумасшедшим? Или тогда всё было не так однозначно?))
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 30.12.2021 21:49
    0
    Доброгорский Юрий, 30.12.2021 21:28
    Ну добавь туда бацьку и будет лидерЫ...)
    Та не то таракан без мозгов.Он до роли лидера даже не дотягивает.Конь педальный под плешивым не более.Время прийдёт его роздавят и всю его семью свои же.
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    vitaly78
    vitaly78, 30.12.2021 21:46
    -2
    Михаил Степанов, 30.12.2021 21:36
    Некоторие?! Єто он так тактично Хуйла вспомнил?
    Михаил Степанов выражайся где то в другом месте, а спортивный сайт могут читать дети!!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 21:52
    -7
    OKs100, 30.12.2021 21:22
    Тонко Луческу назвал Путина психом
    Почему он заработал там много денег, это победа?
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