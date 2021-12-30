Луческу высказался о войне Украины и России: «Это психоз. Лидеры обезумели»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как война на востоке Украины повлияла на качество футбола в стране, а также выразил надежду, что в 2022 году завершится пандемия коронавируса и война между Украиной и Россией.
- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?
- Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. «Днепр» это сделал, возвращается «Металлист», который скоро выйдет в высший дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что «Шахтер» очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими.
- Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?
- Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!
- Интерес в Украине к футболу есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.
- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает сюда. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть в еврокубки. Благодаря этому они создают себе важный имидж для больших клубов.
- Каково ваше пожелание на 2022 год? Оно связано с футболом?
- Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день.
Напомним, после 12 лет в «Шахтере» Мирча Луческу принял решение возглавить питерский «Зенит», где отработал лишь сезон, а затем был уволен, получив неустойку в 2,5 миллиона евро.
Источник — Gazeta Sporturilor
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Луч сказал "как и от психоза", "это психоз" такого нет.
Тоже самое относительно лидеров, сказано слово НЕКОТОРЫЕ... Все понимают кого он имел ввиду...
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