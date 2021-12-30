ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт бразильского вингера

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Биллом, который играл в команде на правах аренды из «Фламенго».
22-летний игрок оформил договор на 5 лет. О сумме трансфера информации нет. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
Билл в УПЛ провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник — СК Днепр-1
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