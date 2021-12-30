ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт бразильского вингера

Билл подписал полноценный контракт с украинским клубом

  • 30.12.2021 13:02
  • 1798 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт бразильского вингера
© scdnipro1.com.ua

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Биллом, который играл в команде на правах аренды из «Фламенго».

22-летний игрок оформил договор на 5 лет. О сумме трансфера информации нет. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Билл в УПЛ провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    online
    Kevko, 30.12.2021 14:02
    +2
    Хорошее решение от Днепра
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    8number
    8number, 30.12.2021 13:29
    +1
    Класно 🙂👍 Рано щось про нього казати, мало зіграв, але це таки підсилення. Підсилення для ЛЄ.
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