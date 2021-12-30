Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра

1 января иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, игравший за луганчан в течение полутора лет на правах аренды, вернется в клуб, которому принадлежит его контракт – «Фенербахче».

Качественная игра Аллахьяра в Украине привлекла к нему внимание некоторых клубов. В частности, интересовался иранцем «Шахтер», а «Металлист» даже делал «Фенербахче» конкретное предложение по трансферу, но получил отказ.

В ближайшее время, очевидно, Сайядманеш продолжит карьеру именно в стане стамбульцев.

«Я получил важный опыт. Теперь я хочу показать себя в «Фенербахче», - прокомментировал ситуацию иранец.

Всего в составе «Зари» Аллахьяр провел 50 поединков, в которых записал в актив 15 забитых мячей и 7 результативных передач.