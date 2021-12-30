Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра

1 января иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, игравший за луганчан в течение полутора лет на правах аренды, вернется в клуб, которому принадлежит его контракт – «Фенербахче».
Качественная игра Аллахьяра в Украине привлекла к нему внимание некоторых клубов. В частности, интересовался иранцем «Шахтер», а «Металлист» даже делал «Фенербахче» конкретное предложение по трансферу, но получил отказ.
В ближайшее время, очевидно, Сайядманеш продолжит карьеру именно в стане стамбульцев.
«Я получил важный опыт. Теперь я хочу показать себя в «Фенербахче», - прокомментировал ситуацию иранец.
Всего в составе «Зари» Аллахьяр провел 50 поединков, в которых записал в актив 15 забитых мячей и 7 результативных передач.
Источник — Spor.haber7.com
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Не хочу ничего плохого сказать о Алахьяре, но у него и в Заре был не очень стабильные показатели... Видно, что еще молод и очень зависим от настроения и многих других факторов, не присущих профессионалам! А в больших клубах это вряд ли будут терпеть... провалит один-два матча - и уйдет в глухой запас...
Я думаю, для него было бы лучше еще в заре поиграть один-два сезона, окрепнуть как физически, так и морально - и тогда уже "покорять" более высокий уровень! всему свое время, как говорится! (очень хочу ошибиться в своих прогнозах и рассуждениях)
Не хочу ничего плохого сказать о Алахьяре, но у него и в Заре был не очень стабильные показатели... Видно, что еще молод и очень зависим от настроения и многих других факторов, не присущих профессионалам! А в больших клубах это вряд ли будут терпеть... провалит один-два матча - и уйдет в глухой запас...
Я думаю, для него было бы лучше еще в заре поиграть один-два сезона, окрепнуть как физически, так и морально - и тогда уже "покорять" более высокий уровень! всему свое время, как говорится! (очень хочу ошибиться в своих прогнозах и рассуждениях)
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