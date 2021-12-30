Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра

Что правда, харьковчане получили отказ от «Фенербахче»

  • 30.12.2021 09:53
  • 4679 просмотров
  • 9 комментариев
Металлист сделал предложение о покупке Аллахьяра
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

1 января иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, игравший за луганчан в течение полутора лет на правах аренды, вернется в клуб, которому принадлежит его контракт – «Фенербахче».

Качественная игра Аллахьяра в Украине привлекла к нему внимание некоторых клубов. В частности, интересовался иранцем «Шахтер», а «Металлист» даже делал «Фенербахче» конкретное предложение по трансферу, но получил отказ.

В ближайшее время, очевидно, Сайядманеш продолжит карьеру именно в стане стамбульцев.

«Я получил важный опыт. Теперь я хочу показать себя в «Фенербахче», - прокомментировал ситуацию иранец.

Всего в составе «Зари» Аллахьяр провел 50 поединков, в которых записал в актив 15 забитых мячей и 7 результативных передач.

Источник — Spor.haber7.com

(34 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vitalii_13UA
    Vitalii_13UA, 30.12.2021 11:04
    +2
    victorpolo, 30.12.2021 10:37
    в последние годы столько игроков "похоронили" свою карьеру, уйдя из Зари... В Заре феерят, а переходя в другие клубы - теряются, греют банку... В чем же секрет Зари??? Почему в этой команде у многих ПОЛУЧАЕТСЯ ?
    Не хочу ничего плохого сказать о Алахьяре, но у него и в Заре был не очень стабильные показатели... Видно, что еще молод и очень зависим от настроения и многих других факторов, не присущих профессионалам! А в больших клубах это вряд ли будут терпеть... провалит один-два матча - и уйдет в глухой запас...
    Я думаю, для него было бы лучше еще в заре поиграть один-два сезона, окрепнуть как физически, так и морально - и тогда уже "покорять" более высокий уровень! всему свое время, как говорится! (очень хочу ошибиться в своих прогнозах и рассуждениях)
    Соглашусь с тобой, но есть одно важное но. Даже, если все произойдет так, как ты пишешь, что он провалит матчи и в запас. И что для него лучше остаться в Заре. Но, Заря тот клуб, который абсолютно, ничего не предпринимает для удержания игроков. Сколько ушло игроков бесплатно, причем хороший игроков. Останься эти игроки, как бы вышел сезон еврокубков? Продай этих игроков за хорошую сумму, можно было бы купить интересных игроков. Здесь, вся суть только в менеджменте Зари. Я считаю, что у этой команды есть многое, для того, чтобы бороться за топ 2 и проводить хороший сезон в ЕК, но, этот убогий менеджмент, все упирается в это. Сама команда может просто исчезнуть из-за такого бреда.
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 30.12.2021 10:17
    +2
    Вадим Вадим, 30.12.2021 10:13
    Заря имеет право его выкупить. Металлист дает Заре бабки и доплачивает сверху 1-2 ляма. Элементарная схема. При чем тут Фенербахче ВАЩЕ?
    при том, что с Фенербахче можно договориться дешевле, что наверняка и хотел Металлист. Платить 3,5 ляма Заре на выкуп у турков, а потом еще 2 ляма сверху, как ты говоришь... Это ж половину Бразилии можно купить - Ярославский так не работает. Ему трансферы по 7 миллионов в Первую лигу не нужны.
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 30.12.2021 11:09
    +1
    Смотрю тут некоторые эксперты предлагают варик накинуть бабла Заре на выкуп Алахьяра и потом отправить его в Металлист ! Вы только одно НО забыли , мнение самого игрока ! с чего вы вдруг решили что он захотел бы играть в Металлисте ? или вы думаете что один заплатил второй получил а мнение игрока никого не волнует ?
    Ссылка
    Djimbo
    Djimbo, 30.12.2021 11:03
    +1
    Олійник Володимир, 30.12.2021 10:40
    алло тупі писаки купівля чи "ПОКУПКА"?
    Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.
    Ссылка
    Вадим Вадим
    online
    Вадим Вадим, 30.12.2021 10:13
    +1
    Заря имеет право его выкупить. Металлист дает Заре бабки и доплачивает сверху 1-2 ляма. Элементарная схема. При чем тут Фенербахче ВАЩЕ?
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 30.12.2021 11:19
    0
    Потом будет жалеть... Когда Металлист будет играть в ЛЧ, а Фенер в ЛК!
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 30.12.2021 10:51
    0
    По старой схеме можно было как с Вилианом . Или Дать деньги зоре а потом за три копейки в метал
    Ссылка
    victorpolo
    victorpolo, 30.12.2021 10:37
    0
    в последние годы столько игроков "похоронили" свою карьеру, уйдя из Зари... В Заре феерят, а переходя в другие клубы - теряются, греют банку... В чем же секрет Зари??? Почему в этой команде у многих ПОЛУЧАЕТСЯ ?
    Не хочу ничего плохого сказать о Алахьяре, но у него и в Заре был не очень стабильные показатели... Видно, что еще молод и очень зависим от настроения и многих других факторов, не присущих профессионалам! А в больших клубах это вряд ли будут терпеть... провалит один-два матча - и уйдет в глухой запас...
    Я думаю, для него было бы лучше еще в заре поиграть один-два сезона, окрепнуть как физически, так и морально - и тогда уже "покорять" более высокий уровень! всему свое время, как говорится! (очень хочу ошибиться в своих прогнозах и рассуждениях)
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 30.12.2021 10:40
    -2
    алло тупі писаки купівля чи "ПОКУПКА"?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности