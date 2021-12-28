Ворскла подпишет Кулача, Луческу – тренер года, 10 миллионов за Довбика

Главные новости за 27 декабря на Sport.ua

  • 28.12.2021 06:06
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Ворскла подпишет Кулача, Луческу – тренер года, 10 миллионов за Довбика
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 декабря.

1. Источник: Ворскла подпишет форварда Динамо. Полтавский клуб намерен арендовать Владислава Кулача.

2. Луческу - лучший тренер года в УПЛ. Де Дзерби не в топ-3. Всеукраинское объединение тренеров признало Луческу лучшим.

3. Не меньше 10 миллионов. Днепр-1 рассказал о цене на Довбика. Юрий Береза рассказал о вероятном трансфере.

4. ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал украинского полузащитника. Артур Мурза продолжит карьеру в харьковском клубе.

5. УПЛ: Юрченко – игрок Зари. Похоже, Владлен вернулся в луганский клуб.

6. Выбираем лучшего спортсмена Украины – 2021 вместе! Традиционный опрос Sport.ua на звание лучшего спортсмена уходящего года.

7. Ребров рассказал о контракте и предложениях из топ-чемпионатов. Украинский тренер пока работает в ОАЭ.

8. ВИДЕО. Сенсация. Юный украинский бильярдист обыграл чемпиона мира из России. 12-летний Михаил Ларков сенсационно переиграл 20-летнего Иосифа Абрамова.

9. Журналист: Луческу рассматривает три кандидатуры на замену Миколенко. На зимних сборах будет горячо.

10. Бразильский клуб подписал украинского футболиста из аматорской команды. Очень необычный трансфер.

Источник — Sport.ua

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