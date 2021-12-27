Источник: Ворскла подпишет форварда Динамо

В начале января полтавская «Ворскла» приложит усилия, чтобы взять в аренду у киевского «Динамо» 28-летнего украинского нападающего Владислава Кулача, раньше уже выступавшего за полтавчан, но не сумевшего закрепиться в составе киевлян. Также не исключено, что полтавчане в переговорах с «Динамо» затронут вопрос полноценного выкупа контракта игрока.

Также «Ворскла» активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать 30-летнего украинского форварда Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в основе полтавчан.

Владислав перешел в «Динамо» из «Ворсклы» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне Кулач провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах. где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.