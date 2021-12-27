Источник: Ворскла подпишет форварда Динамо

Полтавский клуб намерен арендовать Владислава Кулача

  • 27.12.2021 15:09
  • 1889 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Ворскла подпишет форварда Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

В начале января полтавская «Ворскла» приложит усилия, чтобы взять в аренду у киевского «Динамо» 28-летнего украинского нападающего Владислава Кулача, раньше уже выступавшего за полтавчан, но не сумевшего закрепиться в составе киевлян. Также не исключено, что полтавчане в переговорах с «Динамо» затронут вопрос полноценного выкупа контракта игрока.

Также «Ворскла» активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать 30-летнего украинского форварда Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в основе полтавчан.

Владислав перешел в «Динамо» из «Ворсклы» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне Кулач провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах. где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 27.12.2021 15:34
    +1
    Це називається:З дому до дому...
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    Ghostly
    Ghostly, 27.12.2021 15:32
    +1
    Зачем так издеваться над игроком и болельщиками?
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 27.12.2021 15:42
    0
    Думал в шубном королевстве прикинется клоуном и найдёт счастье??
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