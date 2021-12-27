Журналист: Луческу рассматривает три кандидатуры на замену Миколенко

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, кто заменит в «Динамо» Виталия Миколенко, переходящего в «Эвертон».
«В «Динамо» Миколенко заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из «Днепра-1», в обратном направлении должен уехать Вантух. Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет из «Динамо» на сборы, и они будут конкурировать. Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которые должны заменить Миколенко», – сказал журналист.
Отметим, что трансфер Миколенко оценивают в более чем 23 млн. евро. Украинец едет на зарплату в 3,5 млн. евро в год.
Источник — FootballHub
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Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
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Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
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