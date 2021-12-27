Журналист: Луческу рассматривает три кандидатуры на замену Миколенко

На зимних сборах будет горячо

  • 27.12.2021 19:10
  • 3341 просмотр
  • 7 комментариев
Журналист: Луческу рассматривает три кандидатуры на замену Миколенко
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, кто заменит в «Динамо» Виталия Миколенко, переходящего в «Эвертон».

«В «Динамо» Миколенко заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из «Днепра-1», в обратном направлении должен уехать Вантух. Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет из «Динамо» на сборы, и они будут конкурировать. Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которые должны заменить Миколенко», – сказал журналист.

Отметим, что трансфер Миколенко оценивают в более чем 23 млн. евро. Украинец едет на зарплату в 3,5 млн. евро в год.

Источник — FootballHub

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 27.12.2021 20:06
    0
    Почему никто не финансирует бомжей тоже неясно
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.12.2021 20:06
    0
    Так смешно читать ордовцев Их президент в полный рост финансирует террористов. А потом еще тут и трут коменты об этом
    Ссылка
    aleks 2356
    online
    aleks 2356, 27.12.2021 19:16
    -1
    Face Control, 27.12.2021 19:14
    Отметим, что трансфер Миколенко оценивают в более чем 23 млн. евро.
    ———————————————
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    —————————————
    оце так поворот
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 19:16
    -3
    aleks 2356, 27.12.2021 19:16
    оце так поворот
    Сам недавно узнал...
    Ссылка
    alex13
    alex13, 27.12.2021 19:36
    -6
    Face Control, 27.12.2021 19:13
    Известный украинский журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Гы-гы-гы!!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 19:14 (изменен)
    -6
    Отметим, что трансфер Миколенко оценивают в более чем 23 млн. евро.
    ———————————————
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    —————————————
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 19:13
    -6
    Известный украинский журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Ссылка
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