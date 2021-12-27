Намного больше, чем в Динамо. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

По информации «Динамо Киев Inside», клуб в ближайшее время подтвердит продажу защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов.

При этом в ливерпульском клубе украинец будет получать около трех миллионов фунтов в год, тогда как «Динамо» ему платило 600 тысяч долларов в год.

В «Эвертоне» Миколенко будет на 13-14 месте по размеру зарплаты.

Клуб планирует зимой продать защитника Люка Диня и освободить место в составе для Виталия.