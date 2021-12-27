Намного больше, чем в Динамо. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

О трансфере скоро объявят официально

  • 27.12.2021 09:52
  • 4002 просмотра
  • 11 комментариев
Намного больше, чем в Динамо. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
© fcdynamo.kiev.ua

По информации «Динамо Киев Inside», клуб в ближайшее время подтвердит продажу защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов.

При этом в ливерпульском клубе украинец будет получать около трех миллионов фунтов в год, тогда как «Динамо» ему платило 600 тысяч долларов в год.

В «Эвертоне» Миколенко будет на 13-14 месте по размеру зарплаты.

Клуб планирует зимой продать защитника Люка Диня и освободить место в составе для Виталия.

Источник — Telegram

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ghostly
    Ghostly, 27.12.2021 10:04
    +3
    Ну так в Ливерпуле и цены выше, чем в Киеве.)
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 27.12.2021 10:30
    +2
    Каждый месяц однушка в спальном районе Киева!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 27.12.2021 10:20
    +2
    Почти миллион гривен в месяц выходит
    Ссылка
    Умник
    Умник, 27.12.2021 10:52
    0
    AK.228, 27.12.2021 10:31
    У тебя в магазине больше выходит!?
    Чуть больше
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.12.2021 10:52
    0
    Spectra, 27.12.2021 10:47
    Зинченко зарабатывает 1 млн фунтов, а Миколенко будет 3
    оба левые защитники, Зина почти в основе.
    Что-то не верится в 3 млн...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.12.2021 10:50
    0
    xvalenok02, 27.12.2021 10:10
    ОБК
    Новость интересная, но не полная.
    Минус налоги. Сколько остаётся?
    Хотя по мне он таких денег не стоит. Проиграет годик-другой, если будет играть, а потом будут думать куда его пристроить
    Се ля ви.
    налог (около 40%) и плюс социальный взнос.
    татотакэ
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 27.12.2021 10:47
    -1
    Зинченко зарабатывает 1 млн фунтов, а Миколенко будет 3
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 27.12.2021 10:31
    -1
    Умник, 27.12.2021 09:54
    Жабы сознания потеряют они ж 10000 грн прлучают
    У тебя в магазине больше выходит!?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 27.12.2021 09:54
    -1
    Жабы сознания потеряют они ж 10000 грн прлучают
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 27.12.2021 10:08
    -2
    Это без налогов, отнимитееще сколько 20,40 % незнаю налогов, у нас он налоги с минималка там платил, а все ж через офшорку шло без налогов, и получится и не намного больше. ЯПлюс аренда он же не в трущобах будет жить
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 27.12.2021 10:10
    -4
    ОБК
    Новость интересная, но не полная.
    Минус налоги. Сколько остаётся?
    Хотя по мне он таких денег не стоит. Проиграет годик-другой, если будет играть, а потом будут думать куда его пристроить
    Се ля ви.
    Ссылка
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