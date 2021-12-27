Намного больше, чем в Динамо. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

По информации «Динамо Киев Inside», клуб в ближайшее время подтвердит продажу защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов.
При этом в ливерпульском клубе украинец будет получать около трех миллионов фунтов в год, тогда как «Динамо» ему платило 600 тысяч долларов в год.
В «Эвертоне» Миколенко будет на 13-14 месте по размеру зарплаты.
Клуб планирует зимой продать защитника Люка Диня и освободить место в составе для Виталия.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что-то не верится в 3 млн...
Новость интересная, но не полная.
Минус налоги. Сколько остаётся?
Хотя по мне он таких денег не стоит. Проиграет годик-другой, если будет играть, а потом будут думать куда его пристроить
Се ля ви.
татотакэ
Новость интересная, но не полная.
Минус налоги. Сколько остаётся?
Хотя по мне он таких денег не стоит. Проиграет годик-другой, если будет играть, а потом будут думать куда его пристроить
Се ля ви.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.