ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал украинского полузащитника

«Металлист» подписал контракт с игроком атакующего плана Артуром Мурзой.
21-летний уроженец Волновахи на профессиональном уровне выступал за молодежную команду «Мариуполя», луцкую «Волынь», краматорский «Авангард», «Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив и киевскую «Оболонь».
В текущем чемпионате в составе «Оболони» Мурза провел 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Мурза перешел в «Металлист» в качестве свободного агента.
Источник — ФК Металлист
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