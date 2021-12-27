Луческу - лучший тренер года в УПЛ. Де Дзерби не в топ-3

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2021 году.

Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в 2021 году выиграли чемпионат и Кубок Украины.

Топ-3 замкнули Виктор Скрипник («Заря») и Игор Йовичевич (Днепр-1»).

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби занял 5-е место, но он работает с командой только 6 месяцев.

Критерии

1. Номинальный результат команды

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными

(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами

(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство

(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.

** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.