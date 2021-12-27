Луческу - лучший тренер года в УПЛ. Де Дзерби не в топ-3

Всеукраинское объединение тренеров признало Луческу лучшим

  • 27.12.2021 11:49
  • 1271 просмотр
  • 13 комментариев
Луческу - лучший тренер года в УПЛ. Де Дзерби не в топ-3
© fcdynamo.kiev.ua

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2021 году.

Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в 2021 году выиграли чемпионат и Кубок Украины.

Топ-3 замкнули Виктор Скрипник («Заря») и Игор Йовичевич (Днепр-1»).

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби занял 5-е место, но он работает с командой только 6 месяцев.

Критерии

1. Номинальный результат команды

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными

(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами

(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство

(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.

** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.

Источник — ВОТФ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 27.12.2021 12:02
    +4
    В 76 лет браво дед.
    При 0 трансферах.
    Открыв миру 4 игроков( нещерет сирота Забарный Шапаренко)
    Реанимировав карьеру ( Бущан).
    Несмотря на гнобление ставив универсализм игрокам (Караваев Гармаш).
    Это и есть тренер года.
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    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:08
    +2
    Адекватный рейтинг, поддерживаю.
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    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:17
    +1
    Comrade Me, 27.12.2021 12:12
    Чтобы сравнивать тренеров , надо дать им равные условия и одинаковых игроков.
    А так я в качестве тренера Мансити обыграю любого тренера из УПЛ, даже если ничего не буду делать.
    Вряд-ли. Динамо приходило МС в плей-офф в 2011г. Манчестер уже тогда был копилкой звёзд, но не было тренера соответствующего.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 27.12.2021 12:53
    0
    Bibenco, 27.12.2021 12:44
    Предложи свои критерии.
    Предлагать не буду чтобы не обвинили в предвзятости, а вот доказательства необьективности этого рейтинга налицо.
    Согласно 5 пункту - накопительный критерий.
    Днепряне 6 последних игр 6 побед. Динама из 6 игр 1 проигрыш и 1 ничья. Где тут прогресс?
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 12:46
    0
    Луч ясно лучший. Каштру 3й должен быть. Выше скрипника. Де дзерби в 5ке только худших может быть. Взяв шахтер влив 40 млн, показать результат в сто раз хуже чем в прошлом году. Угробил команду. Если а в прошлом году дрючили реал интер то в этом году молжаване на 3 головы сильнее. И вопрос только в том что бездырь у руля
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    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:44
    0
    xvalenok02, 27.12.2021 12:33
    Рейтинг адекватный так как критерии резиновые.
    Предложи свои критерии.
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    Bibenco
    Bibenco, 27.12.2021 12:44
    0
    xvalenok02, 27.12.2021 12:32
    Абсолютно согласен. С тех пор динама без тренера, без звёздных игроков, вообще без финансирования выиграло 10 чемпионатов Украины, взло более 30 международных кубков.
    А мс до сих пор не может пробиться в премьер лигу со своими тренерами, со своими топовыми игроками. Не говоря уж о миллионных вливаниях.
    Мне кажется, ты не в форме.
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    Comrade Me
    Comrade Me, 27.12.2021 12:12
    0
    Чтобы сравнивать тренеров , надо дать им равные условия и одинаковых игроков.
    А так я в качестве тренера Мансити обыграю любого тренера из УПЛ, даже если ничего не буду делать.
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 27.12.2021 12:11
    0
    Как так,где Хацкевич с Михайличенко ?
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 27.12.2021 12:33
    -1
    Bibenco, 27.12.2021 12:08
    Адекватный рейтинг, поддерживаю.
    Рейтинг адекватный так как критерии резиновые.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 27.12.2021 12:25
    -1
    Ахметов забыл купить этот рейтинг , замотался сильно под Новый Год
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    xvalenok02
    xvalenok02, 27.12.2021 12:32
    -2
    Bibenco, 27.12.2021 12:17
    Вряд-ли. Динамо приходило МС в плей-офф в 2011г. Манчестер уже тогда был копилкой звёзд, но не было тренера соответствующего.
    Абсолютно согласен. С тех пор динама без тренера, без звёздных игроков, вообще без финансирования выиграло 10 чемпионатов Украины, взло более 30 международных кубков.
    А мс до сих пор не может пробиться в премьер лигу со своими тренерами, со своими топовыми игроками. Не говоря уж о миллионных вливаниях.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 27.12.2021 11:54
    -2
    Понятно теперь какие критерии.
    Только они резиновые.
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