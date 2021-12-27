Луческу - лучший тренер года в УПЛ. Де Дзерби не в топ-3

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2021 году.
Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник «Динамо» Мирча Луческу. Киевляне в 2021 году выиграли чемпионат и Кубок Украины.
Топ-3 замкнули Виктор Скрипник («Заря») и Игор Йовичевич (Днепр-1»).
Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби занял 5-е место, но он работает с командой только 6 месяцев.
Критерии
1. Номинальный результат команды
(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
2. Трудности в построении и управлении подопечными
(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)
3. Мастерство в работе с кадрами
(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
4. Тренерское мастерство
(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
5. Накопительный критерий
(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.
** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.
Источник — ВОТФ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
При 0 трансферах.
Открыв миру 4 игроков( нещерет сирота Забарный Шапаренко)
Реанимировав карьеру ( Бущан).
Несмотря на гнобление ставив универсализм игрокам (Караваев Гармаш).
Это и есть тренер года.
А так я в качестве тренера Мансити обыграю любого тренера из УПЛ, даже если ничего не буду делать.
Согласно 5 пункту - накопительный критерий.
Днепряне 6 последних игр 6 побед. Динама из 6 игр 1 проигрыш и 1 ничья. Где тут прогресс?
А мс до сих пор не может пробиться в премьер лигу со своими тренерами, со своими топовыми игроками. Не говоря уж о миллионных вливаниях.
А так я в качестве тренера Мансити обыграю любого тренера из УПЛ, даже если ничего не буду делать.
А мс до сих пор не может пробиться в премьер лигу со своими тренерами, со своими топовыми игроками. Не говоря уж о миллионных вливаниях.
Только они резиновые.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.