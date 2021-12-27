Ребров рассказал о контракте и предложениях из топ-чемпионатов

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не знает, где будет работать в новом сезоне. Пока что у тренера контракт до конца весны 2022 года.

«Контракт до конца весны, пока так. Я стараюсь подписывать на год контракт с клубами этого региона. Нужно понять, интересно ли тебе тут работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом - посмотрим».

«Предложения из топ-чемпионатов? Разговоров много было. Любой агент может вбросить любую информацию. Какие-то разговоры были, но на тот момент, когда «Ференцварош» прервал контракт, то было предложение от «Аль-Айна» и еще одного клуба, называть не буду».

«Я выбрал «Аль-Айн». Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь здесь», - сказал Ребров.