УПЛ: Юрченко – игрок Зари

27-летний украинский хавбек Владлен Юрченко на официальном сайте Украинской Премьер-лиги числится игроком луганской «Зари».

При этом «Заря» о подписании Юрченко не объявляла. Нет Владлена и в заявке луганчан на том же сайте УПЛ.

Напомним, последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», которую он недавно покинул на правах свободного агента.

Владлен уже выступал за «Зарю» на протяжении двух сезонов – с июля 2019-го по июнь 2021 года.