УПЛ: Юрченко – игрок Зари

Похоже, Владлен вернулся в луганский клуб

  • 27.12.2021 12:47
  • 3349 просмотров
  • 2 комментария
УПЛ: Юрченко – игрок Зари
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

27-летний украинский хавбек Владлен Юрченко на официальном сайте Украинской Премьер-лиги числится игроком луганской «Зари».

При этом «Заря» о подписании Юрченко не объявляла. Нет Владлена и в заявке луганчан на том же сайте УПЛ.

Напомним, последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», которую он недавно покинул на правах свободного агента.

Владлен уже выступал за «Зарю» на протяжении двух сезонов – с июля 2019-го по июнь 2021 года.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 13:05
    +8
    Это лучший для него вариант. У условного ингульца шансов в еврокубки попасть нет, в Барселону или шахтер его не кто не пригласит, а в зоре он играл. Был лидером.
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    roman75zpr
    roman75zpr, 27.12.2021 13:54
    +2
    Иногда они возвращаются...
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