Романчук – призер ЧМ, Шевченко огорчил Аталанту, допинг у Бригадира

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 декабря.
1. Романчук выиграл бронзу в финале чемпионата мира на короткой воде. Украинский спортсмен стал третьим на дистанции 1500 м вольным стилем.
2. Очко в пользу Шевченко. Дженоа удалось сдержать Аталанту Малиновского. Одна из лучших атак чемпионата Италии не сумела забить аутсайдеру.
3. Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов. Где окажется форвард?
4. Украинский биатлонист сдал положительный допинг-тест. Руслан Бригадир отстранен от соревнований.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий покинул Десну. Черниговский клуб остался без одного из лидеров команды.
6. Кто украл Большой хрустальный глобус у Макаряйнен – Зайцева или IBU? Денис Шаховец попытался разобраться с нашумевшим скандалом в биатлоне.
7. Защитник Аталанты: «Как игрок Малиновский – дерьмо. Шучу. Он – феномен». Ханс Хатебур поделился мнением об украинском одноклубнике.
8. Довбик вырос в классного форварда. У нас появилась альтернатива Яремчуку. Валерий Василенко рассуждает о перспективах главного форварда УПЛ осеннего полусезона.
9. Мелочь, но приятно. Прометей на выезде победил Людвигсбург. В матче, что не имел турнирного значения, украинская команда оказалась сильнее лидера группы.
10. Юнес Беланда: о трансфере в Динамо, событиях на Майдане, скандале в Турции. Огромное интервью экс-хавбека «Динамо», которое во многом раскроет его по-новому.
Источник — Sport.ua
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