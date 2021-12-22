Романчук – призер ЧМ, Шевченко огорчил Аталанту, допинг у Бригадира

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 декабря.

1. Романчук выиграл бронзу в финале чемпионата мира на короткой воде. Украинский спортсмен стал третьим на дистанции 1500 м вольным стилем.

2. Очко в пользу Шевченко. Дженоа удалось сдержать Аталанту Малиновского. Одна из лучших атак чемпионата Италии не сумела забить аутсайдеру.

3. Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов. Где окажется форвард?

4. Украинский биатлонист сдал положительный допинг-тест. Руслан Бригадир отстранен от соревнований.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий покинул Десну. Черниговский клуб остался без одного из лидеров команды.

6. Кто украл Большой хрустальный глобус у Макаряйнен – Зайцева или IBU? Денис Шаховец попытался разобраться с нашумевшим скандалом в биатлоне.

7. Защитник Аталанты: «Как игрок Малиновский – дерьмо. Шучу. Он – феномен». Ханс Хатебур поделился мнением об украинском одноклубнике.

8. Довбик вырос в классного форварда. У нас появилась альтернатива Яремчуку. Валерий Василенко рассуждает о перспективах главного форварда УПЛ осеннего полусезона.

9. Мелочь, но приятно. Прометей на выезде победил Людвигсбург. В матче, что не имел турнирного значения, украинская команда оказалась сильнее лидера группы.

10. Юнес Беланда: о трансфере в Динамо, событиях на Майдане, скандале в Турции. Огромное интервью экс-хавбека «Динамо», которое во многом раскроет его по-новому.