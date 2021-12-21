Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов

Где окажется форвард?

  • 21.12.2021 21:30
  • 3576 просмотров
  • 17 комментариев
Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов
© scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» все еще настроено приобрести форварда «Днепра-1» Артем Довбика, чтобы решить проблему с нападающими.

Однако «Днепр-1» хочет за игрока 10-12 миллионов евро.

«Динамо» заинтересовано в Довбике, его хочет видеть в команде Луческу. Но «Днепр-1» хочет 12-15 миллионов евро. У «Шахтера» был интерес, но еще до подписания Лассины Траоре. У «Динамо» предметный интерес, но есть интерес к нему заграничный».

«Кроме того, у «Днепр-1» останется только 50% суммы в случае трансфера, потому что еще 50% отойдут «Мидтьюлланду», который продавал Довбика.

Ранее сообщалось, что сам Довбик хочет уйти в заграничный чемпионат, а не оставаться в УПЛ.

Источник — Циганик LIVE

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 21.12.2021 21:39
    +7
    Артем, ні в якому разі не погоджуйся. Динамо вже підписало Супрягу і Кулача, результат всім відомий.
    Повір Малиновському, УПЛ - не рівень
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    nivava
    nivava, 21.12.2021 21:36
    +3
    Бажаю Артему гарного росту і продовження кар'єри, але за межами УПЛ-БОЛОТА !!!
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    padlo95
    padlo95, 21.12.2021 21:33
    +3
    😂😂 конечно Суркис не даст столько бабла!) Он Миколу продавал со скрипом на зубах ..
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    avk2307
    avk2307, 21.12.2021 22:28
    +2
    Если Днепр будет пытаться заработать и для себя и для датчан, то Довбик никуда не перейдет.
    За адекватную цену его надо за границу продавать. В УПЛ прогресса не будет
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    cooperchack
    cooperchack, 21.12.2021 22:24
    +2
    FunnyCat_____, 21.12.2021 22:20
    Довбик в болото не перейдет
    В Донецкое конечно не перейдет
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    Aleks04
    Aleks04, 21.12.2021 22:45
    +1
    Михайло Кудієнко, 21.12.2021 21:40
    Не коштує віе 12 лямів, його ціна 6 в дніпрі це розуміють, просто не хочуть відавати мітьюланду 50%, тому завищують ціну
    Забавно, когда обычный болельщик строит из себя до*ера умного эксперта и определяет цену на игрока.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 22:55
    0
    avk2307, 21.12.2021 22:46
    С Шахтера 18, с Динамо 12.
    Все ж ясно.Он точно лучше Марлона, а за того отдали же 12 млн.
    Тем более отопительный сезон начался, это своего рода вторая ЛЧ донецкая по доходам
    Это поток сознания Цыганыка. Начал с 10, закончил 15. Я так тоже могу сказать, что смысла продавать меньше чем за 10 нет. А вообще за кой хер Мидтьюлланду 50% непонятно. Одно дело, когда это клуб который воспитал получает какие-то выплаты, а не тот кто угробить пытался.
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    avk2307
    avk2307, 21.12.2021 22:46 (изменен)
    0
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 22:40
    По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» все еще настроено приобрести форварда «Днепра-1» Артем Довбика, чтобы решить проблему с нападающими. Однако «Днепр-1» хочет за игрока 10-12 миллионов евро. «Динамо» заинтересовано в Довбике, его хочет видеть в команде Луческу. Но «Днепр-1» хочет 12-15 миллионов евро. У «Шахтера» был интерес, но еще до подписания Лассины Траоре. Однако «Днепр-1» хочет за игрока 15-18 миллионов евро. Так скока?
    С Шахтера 18, с Динамо 12.
    Все ж ясно.Он точно лучше Марлона, а за того отдали же 12 млн.
    Тем более отопительный сезон начался, это своего рода вторая ЛЧ донецкая по доходам
    Ссылка
    - * -
    - * -, 21.12.2021 22:41
    0
    Надо не 12-15, а 12+15!
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    Chicot
    Chicot, 21.12.2021 21:59
    0
    Так 10-12 или 12-15 млн?
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 22:40 (изменен)
    -1
    По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» все еще настроено приобрести форварда «Днепра-1» Артем Довбика, чтобы решить проблему с нападающими. Однако «Днепр-1» хочет за игрока 10-12 миллионов евро. «Динамо» заинтересовано в Довбике, его хочет видеть в команде Луческу. Но «Днепр-1» хочет 12-15 миллионов евро. У «Шахтера» был интерес, но еще до подписания Лассины Траоре. Однако «Днепр-1» хочет за игрока 15-18 миллионов евро. Так скока?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 21.12.2021 22:39
    -2
    turist86, 21.12.2021 21:39
    Артем, ні в якому разі не погоджуйся. Динамо вже підписало Супрягу і Кулача, результат всім відомий.
    Повір Малиновському, УПЛ - не рівень
    Ну Украина тоже не Италия так что теперь всем бежать с этого болота?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 21.12.2021 22:38
    -2
    После того как динамо развело днепр с Супрягой , днепр теперь сдерет за двоих
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 21.12.2021 22:20
    -2
    Довбик в болото не перейдет
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 21.12.2021 21:40
    -2
    Не коштує віе 12 лямів, його ціна 6 в дніпрі це розуміють, просто не хочуть відавати мітьюланду 50%, тому завищують ціну
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.12.2021 22:35
    -7
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 21.12.2021 22:17
    -7
    Реально хочу посмотреть Довбика в Шахтере. ИМХО стопроцентное попадание в типаж будет
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