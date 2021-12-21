Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» все еще настроено приобрести форварда «Днепра-1» Артем Довбика, чтобы решить проблему с нападающими.

Однако «Днепр-1» хочет за игрока 10-12 миллионов евро.

«Динамо» заинтересовано в Довбике, его хочет видеть в команде Луческу. Но «Днепр-1» хочет 12-15 миллионов евро. У «Шахтера» был интерес, но еще до подписания Лассины Траоре. У «Динамо» предметный интерес, но есть интерес к нему заграничный».

«Кроме того, у «Днепр-1» останется только 50% суммы в случае трансфера, потому что еще 50% отойдут «Мидтьюлланду», который продавал Довбика.

Ранее сообщалось, что сам Довбик хочет уйти в заграничный чемпионат, а не оставаться в УПЛ.