Динамо хочет Довбика. А Днепр-1 хочет 12-15 миллионов

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» все еще настроено приобрести форварда «Днепра-1» Артем Довбика, чтобы решить проблему с нападающими.
Однако «Днепр-1» хочет за игрока 10-12 миллионов евро.
«Динамо» заинтересовано в Довбике, его хочет видеть в команде Луческу. Но «Днепр-1» хочет 12-15 миллионов евро. У «Шахтера» был интерес, но еще до подписания Лассины Траоре. У «Динамо» предметный интерес, но есть интерес к нему заграничный».
«Кроме того, у «Днепр-1» останется только 50% суммы в случае трансфера, потому что еще 50% отойдут «Мидтьюлланду», который продавал Довбика.
Ранее сообщалось, что сам Довбик хочет уйти в заграничный чемпионат, а не оставаться в УПЛ.
Источник — Циганик LIVE
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Повір Малиновському, УПЛ - не рівень
За адекватную цену его надо за границу продавать. В УПЛ прогресса не будет
Все ж ясно.Он точно лучше Марлона, а за того отдали же 12 млн.
Тем более отопительный сезон начался, это своего рода вторая ЛЧ донецкая по доходам
Все ж ясно.Он точно лучше Марлона, а за того отдали же 12 млн.
Тем более отопительный сезон начался, это своего рода вторая ЛЧ донецкая по доходам
Повір Малиновському, УПЛ - не рівень
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