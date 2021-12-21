Защитник Аталанты: «Как игрок Малиновский – дерьмо. Шучу. Он – феномен»

Защитник итальянской «Аталанты» Ханс Хатебур высказался о своем одноклубнике, украинском хавбеке Руслане Малиновском.
«Малиновский? Как игрок он дерьмо! Шучу. Он важный футболист команды, его левая нога феноменальна. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет», - сказал Хатебур.
Ранее Малиновский рассказал, из-за чего начался его конфликт с Петраковым.
Источник — PRESSING
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«Малиновский? Как игрок он дерьмо!», - сказал Хатебур.
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