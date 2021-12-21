Защитник Аталанты: «Как игрок Малиновский – дерьмо. Шучу. Он – феномен»

Ханс Хатебур поделился мнением об украинском одноклубнике

  • 21.12.2021 12:43
  • 2035 просмотров
  • 3 комментария
Защитник Аталанты: «Как игрок Малиновский – дерьмо. Шучу. Он – феномен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник итальянской «Аталанты» Ханс Хатебур высказался о своем одноклубнике, украинском хавбеке Руслане Малиновском.

«Малиновский? Как игрок он дерьмо! Шучу. Он важный футболист команды, его левая нога феноменальна. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет», - сказал Хатебур.

Ранее Малиновский рассказал, из-за чего начался его конфликт с Петраковым.

Источник — PRESSING

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 12:45
    +6
    Сокращаем сказанное
    «Малиновский? Как игрок он дерьмо!», - сказал Хатебур.
    И новый повод для бурления говен в сми готов
    Ссылка
    0933333333
    online
    0933333333, 21.12.2021 13:32
    0
    И все-таки после дерьма, осадок остался,
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    lenares85
    lenares85, 21.12.2021 12:46
    -1
    Первое слово дороже второго. Вот и конфликт с Петраковым наверно изза этого начался что гомницо игрок
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