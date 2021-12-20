Малиновский рассказал, из-за чего начался конфликт с Петраковым

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о причинах конфликта с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.

- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты «Динамо» и «Шахтера» уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.

А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.

- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу?

- Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.

- Много говорилось о том, кто кому позвонил.

- Это останется между нами, кто кому набрал.

- Но звонок был?

- Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос, – сказал Малиновский.