Малиновский рассказал, из-за чего начался конфликт с Петраковым

Руслан считает, что ситуацию раздули

  • 20.12.2021 15:30
  • 3893 просмотра
  • 2 комментария
Малиновский рассказал, из-за чего начался конфликт с Петраковым
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о причинах конфликта с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым

- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты «Динамо» и «Шахтера» уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.

А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.

- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу?
- Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.

- Много говорилось о том, кто кому позвонил.
- Это останется между нами, кто кому набрал.

- Но звонок был?
- Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос, – сказал Малиновский.

Источник — PRESSING

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 15:38
    -5
    хейта слишком много твоя скромная персона вызвала, чи не супер игрок.
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    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 15:36
    -5
    по правде говоря ты ничего не решил с боснийцами, даже один момент запорол, ударив по воротам вместо очевидной передачи вбегающему в штрафную игроку.
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