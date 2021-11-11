Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Между мной и Петраковым ничего не было. Все хорошо»

Хавбек Руслан Малиновский оценил ничью 1:1 в контрольном матче сборной Украины против Болгарии. Игрок вернулся в национальную команду после небольшой паузы.

Малиновский заявил, что никакого конфликта с тренером Александром Петраковым не было.

«Создали много моментов, но забили только один мяч. Я считаю, что игра должна дать позитивные эмоции, потому что мы и прессинговали, и контролировали мяч. Подвела только реализация, так что с позитивным настроем нужно готовиться к решающему матчу. Прекрасный гол Тараса. Для него это важно, он давно в сборной не забивал. Он нам сказал сейчас, что это не самый красивый гол в карьере. Говорит, что через себя был один мяч более красивый».

«Думаю, болельщики были довольны игрой, и я хочу поблагодарить фанов, которые поддержали сборную. Если бы хотя бы 50% реализовали, то могли голов 5 забить».

«Мое возвращение? Ничего не изменилось. Я очень рад приехать в сборную Украины. Это всегда приятно, это всегда мотивация. Мы с Петраковым разговаривали на эту тему. СМИ неправильно приняли ту информацию. Ничего такого не было между нами, рабочие моменты. А СМИ начали обсуждать все это, добавлять какую-то информацию. Все хорошо, ничего закрывать, никакую точку в этом ставить не нужно. Все было и есть нормально».

«У нас есть цель, есть матч с Боснией. Будем готовиться, ждем еще матч Боснии с Финляндией. Мы можем их обыграть», - сказал Малиновский.