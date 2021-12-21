Тайсон вернется в Металлист, Ингулец может подписать четырех игроков Динамо

Главные новости за 20 декабря на Sport.ua

  • 21.12.2021 02:30
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Тайсон вернется в Металлист, Ингулец может подписать четырех игроков Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 декабря.

1. Источник: Тайсон летом вернется в Металлист. Бразилец играл в Харькове с 2010 по 2013 год, а затем перешел в «Шахтер».

2. Защитником сборной Украины интересуются в Бундеслиге и MLS. Тарас Качараба пользуется спросом на трансферном рынке.

3. Революция в футболе? На саммите ФИФА решают, проводить ли ЧМ каждые 2 года. Предложение вызвало дискуссию среди функционеров, игроков и болельщиков.

4. Одерматт идет в отрыв, кризис поляков. Итоги лыжной недели. Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта.

5. Настоящая битва. Валенсия одержала тяжелую победу в левантийском дерби. Команда Хосе Бордаласа сумела отыграться со счета 0:2.

6. У Довбика и Мудрика по +3 млн. Transfermarkt обновил цены футболистов УПЛ. Больше всего в стоимости потеряли Манор Соломон и Владислав Супряга.

7. Источник: Ингулец интересуется Шабановым и еще тремя игроками Динамо. Клуб из Петрово попытается оформить полноценные трансферы.

8. Шахтер отпустил Боту в ПАОК бесплатно. Никаких отступных за своего главного селекционера «горняки» не получили.

9. «Отказался от больших денег». Виллиан рассказал, почему ушел из Арсенала. Ветеран хотел получать удовольствие от футбола.

10. Ронни О’Салливан выиграл World Grand Prix. Англичанин завоевал 38 титул в карьере.

Источник — Sport.ua

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