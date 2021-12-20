У Довбика и Мудрика по +3 млн. Transfermarkt обновил цены футболистов УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков Украинской Премьер-лиги.

Больше всего в цене добавили нападающий «Днепра-1» Артем Довбик и вингер «Шахтера» Михаил Мудрик. Также существенно добавили в цене многие игроки киевского «Динамо». Илья Забарный, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский подорожали на 2 миллиона долларов, Георгий Бущан – на 1,5 млн, Александр Тімчик – на 1.3.

Что касается регресса, то больше всего утратили в цене вингер «Шахтера» Манор Соломон и нападающий «Динамо» Вячеслав Супряга (-2 млн долларов). Также тенденция падения цен наблюдается и у многих других игроков «горняков». Опытные Тарас Степаненко, а также Исмаили подешевели на 1,5 млн. Столько же потерял в цене и Марлос, который уже покинул клуб.

В тройке самых дорогих игроков УПЛ остаются Виктор Цыганков (25 млн долларов), Тете и Додо (по 20 млн).