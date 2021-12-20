У Довбика и Мудрика по +3 млн. Transfermarkt обновил цены футболистов УПЛ

Больше всего в стоимости потеряли Манор Соломон и Владислав Супряга

  • 20.12.2021 15:59
  • 1065 просмотров
  • 10 комментариев
У Довбика и Мудрика по +3 млн. Transfermarkt обновил цены футболистов УПЛ
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков Украинской Премьер-лиги.

Больше всего в цене добавили нападающий «Днепра-1» Артем Довбик и вингер «Шахтера» Михаил Мудрик. Также существенно добавили в цене многие игроки киевского «Динамо». Илья Забарный, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский подорожали на 2 миллиона долларов, Георгий Бущан – на 1,5 млн, Александр Тімчик – на 1.3.

Что касается регресса, то больше всего утратили в цене вингер «Шахтера» Манор Соломон и нападающий «Динамо» Вячеслав Супряга (-2 млн долларов). Также тенденция падения цен наблюдается и у многих других игроков «горняков». Опытные Тарас Степаненко, а также Исмаили подешевели на 1,5 млн. Столько же потерял в цене и Марлос, который уже покинул клуб.

В тройке самых дорогих игроков УПЛ остаются Виктор Цыганков (25 млн долларов), Тете и Додо (по 20 млн).

Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sportfil
    Sportfil, 20.12.2021 16:15
    +2
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    Так как у них наивысший прирост в цене
    Ссылка
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 16:25
    +1
    Doctor who, 20.12.2021 16:20
    Ты dебил ?
    слабый тролль он, возможно по причине что debil.
    Ссылка
    футфан
    online
    футфан, 20.12.2021 16:15
    +1
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    Так в таблиці видно ж що ці двоє найбільше подорожчали...
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.12.2021 16:14
    +1
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    А кого выбирать, динамовцев?! Написано: больше всего в цене прибавили Довбик и Мудрик, поэтому они в заголовке.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.12.2021 16:27
    0
    Aleks04, 20.12.2021 16:14
    А кого выбирать, динамовцев?! Написано: больше всего в цене прибавили Довбик и Мудрик, поэтому они в заголовке.
    Та ладно, но могли бы того же Забарного в заголовок добавить.
    И это если в процентах прирост самый большой, то Довбик и Мудрик.
    А если в абсолютных величинах, то другие....
    С нуля легче расти...
    Но мне не принципиально, написали и написали.
    Ссылка
    Doctor who
    online
    Doctor who, 20.12.2021 16:13
    0
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    не бомби
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 16:21
    -1
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    может они и достойнее, но нужно было другую по теме статью писать
    Ссылка
    Doctor who
    online
    Doctor who, 20.12.2021 16:20
    -1
    Burevestnik, 20.12.2021 16:17
    эксперты говорили, что Шахтер в этом сезоне лучше, чем Динамо.
    А по росту-падении стоимости игроков выглядит наоборот.
    Ты dебил ?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.12.2021 16:17
    -1
    эксперты говорили, что Шахтер в этом сезоне лучше, чем Динамо.
    А по росту-падении стоимости игроков выглядит наоборот.
    Ссылка
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 16:20
    -2
    Burevestnik, 20.12.2021 16:17
    эксперты говорили, что Шахтер в этом сезоне лучше, чем Динамо.
    А по росту-падении стоимости игроков выглядит наоборот.
    цены на ваших игроков виртуальные. все знают что никто Бущана не купит, никто Забарного не купит, никто Шапаренко не купит. это игроки одного клуба, можете им хоть по 100 млн ценник нарисовать, толку.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 20.12.2021 16:07
    -6
    А чего именно этих выбрали на заголовок?
    Там вроде и достойней есть кандидаты на заголовок...
    Ссылка
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