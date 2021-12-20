«Отказался от больших денег». Виллиан рассказал, почему ушел из Арсенала

33-летний экс-вингер «Шахтера» Виллиан рассказал, почему летом нынешнего года покинул «Арсенал» и на правах свободного агента вернулся в Бразилию, став игроком «Коринтианса».

В результате этого трансфера, как сообщали СМИ, Виллиан пошел на существенное сокращение заработной платы.

«Да, я отказался от больших денег. Деньги – не самое главное в жизни, нужно быть счастливым, получать удовольствие, просыпаться и хотеть идти на тренировку».

«У меня этого не было, поэтому я сказал себе, своей семье и жене: «Я не могу здесь оставаться, мне здесь не очень хорошо, я должен уйти и найти выход, чтобы покинуть клуб. Для меня несправедливо оставаться в месте, где ты не хочешь быть, только из-за денег», - пояснил Виллиан.

Ранее отец Виллиана в интервью бразильским СМИ признался, что главной причиной перехода его сына в «Шахтер» в 2007 году стали деньги, в которых нуждался «Коринтианс».